Власти Башкирии планируют построить набережную на Юмагузинском водохранилище

Ольга КОРЗИК

Компания заключила контракт на разработку проектной документации.

Фото: Кристина Дейнеко

Государственный комитет Башкирии по предпринимательству и туризму заключил контракт с уфимским ООО «Проектсервис» на берегоукрепительные работы в туристско-рекреационном кластере «Бурзянский». Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок. Компания снизила начальную стоимость с 8,91 млн руб до 5,03 млн руб.

В документации оговаривается, что проект нужен для защиты береговой линии реки от эрозийных процессов вблизи Юмагузинского водохранилища. Сама набережная должна быть расположена у туристской базы деревни Верхнебиккузино, проект также включает устройство ливнеспускной и контрольно-измерительной аппаратуры. Ее протяженность должна составить 315 метров. По всей длине должно быть предусмотрено 9 лестничных спусков и 8 причалов для прогулочных лодок и маломерных судов. Проект должен быть выполнен к 15 февраля.