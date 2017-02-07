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8 февраля, среда
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ПУЛЬС
Власти Башкирии планируют построить набережную на Юмагузинском водохранилище// 07.02.2017
Компания заключила контракт на разработку проектной документации.
Фото: Кристина Дейнеко
Государственный комитет Башкирии по предпринимательству и туризму заключил контракт с уфимским ООО «Проектсервис» на берегоукрепительные работы в туристско-рекреационном кластере «Бурзянский». Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок. Компания снизила начальную стоимость с 8,91 млн руб до 5,03 млн руб.
В документации оговаривается, что проект нужен для защиты береговой линии реки от эрозийных процессов вблизи Юмагузинского водохранилища. Сама набережная должна быть расположена у туристской базы деревни Верхнебиккузино, проект также включает устройство ливнеспускной и контрольно-измерительной аппаратуры. Ее протяженность должна составить 315 метров. По всей длине должно быть предусмотрено 9 лестничных спусков и 8 причалов для прогулочных лодок и маломерных судов. Проект должен быть выполнен к 15 февраля.
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