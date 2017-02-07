МУЭТ Уфы могут объединить с «Башавтотрансом»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Предложение о соединении двух перевозчиков поступило в правительство Башкирии.

Заместитель председателя госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Азат Калимуллин, выступая на заседании профильного комитета Госсобрания, заявил сегодня, что поступило предложение от администрации Уфы об объединении муниципального предприятия электротранспорта города с ГУП «Башавтотранс».

- В первую очередь это связано с экономической целесообразностью и с целью вывода МУЭТ из затянувшегося финансового кризиса. К сожалению так сложилось, что электротранспорт сегодня убыточен, в первую очередь троллейбусные перевозки. А трамвай все-таки покрывает свои расходы, - отметил Азат Калимуллин. – Если это решение будет принято, то скорее всего оно даже будет политическим. В правительстве прекрасно понимают, что Уфе нужен электротранспорт, учитывая не совсем благоприятную экологическую ситуацию в городе.

По словам Калимуллина, нужно обсуждать идею объединения обеих частей бывшего МУЭТа с «Башавтотрансом». Иначе «Башавтотрансу» придется работать с инфраструктурной компанией на непонятных финансовых условиях.