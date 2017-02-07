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ПУЛЬС

Ирек Ялалов - главам уфимских районов: Рекламным щитам в городе не место

Ольга КОРЗИК // 07.02.2017
Глава администрации коснулся вопросов наружной рекламы.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов коснулся вопросов наружной рекламы. 

- Мы продолжаем работу по наведению порядка в сфере рекламы. В последние три года в Уфе велась работа по выявлению и демонтажу незаконных рекламных конструкций, которые зачастую очень сильно портят облик города, - сказал Ирек Ялалов. 

По его словам, с улиц города полностью исчез такой вид рекламных конструкций, как перетяжки. 

- Помните, еще  два-три года назад весь город был в перетяжках. Весь облик города, архитектурный в первую очередь, был скрыт этими перетяжками. Вот эту работу мы провели, - сказал он.

Ирек Ялалов уточнил, что всего было демонтировано более тысячи рекламных носителей. В этом году нужно убрать, по его словам, еще 300.

- А вообще в перспективе, та реклама, которая сейчас имеет место быть в виде всевозможных щитов, я сразу предупреждаю, что этой рекламе в городе не место, ее в городе не будет, - подчеркнул он. - Мы уже три года говорим о переходе на новые форматы, на новые современные виды рекламы. 

- В Астане вы хоть один рекламный щит видели? - обратился глава города к своим подчиненным.

Ирек Ялалов, подчеркнул, что в столице Казахстана нет ни одного рекламного щита, хотя субъектов малого бизнеса там в два раза больше. 

- Даже на площадках, принадлежащих предприятиям и организациям, даже на их собственной территории, даже там запрещены рекламные носители в виде вот этих безобразных наших щитов,  - рассказал он. -
- Всех предупреждаю, в том числе и глав администраций, если узнаю, что кто-то опять лоббирует интересы установки щитов на каждом углу - не обижайтесь.

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