В 2016 году Уфа установила рекорд по числу новорожденных

Ольга КОРЗИК

Такие данные озвучил Ирек Ялалов.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации города Ирек Ялалов рассказал, что в прошлом году в городе родилось 18 165 детей. По его словам, это рекордный показатель за последние 6 лет.

Он напомнил, что в 2010 году в Уфе родилось 14 925 человек, а в 2005 году – 11 323 человека.

Умерло в Уфе в 2016 году 12 668 человек. Ирек Ялалов отметил, что это меньше, чем в 2015 году, но на сколько, не уточнил.

- В целом, если брать естественный прирост населения, мы с вами выросли на 5 497 человек. Естественный прирост населения в Уфе отмечается в течение 9 лет подряд. Больше такого города в России нет, - сказал Ирек Ялалов. - Если в городе некомфортно или плохо себя чувствует население, то таких показателей не было бы.

Он отметил, что главной поддержкой для молодых семей является доступное жилье.

- Если будет жилье, то будут появляться мысли о детях, - сказал он.

При этом он подчеркнул, что та ставка ипотечного кредитования, которая сейчас есть - «недоступна для большинства молодых семей».

- Поэтому над этим мы думаем, в том числе и правительство республики Башкортостан, но, наверно, что-нибудь придумаем для того, чтобы нагрузку ипотечную снизить, - сказал он.

Также Ирек Ялалов заявил, что нужно сделать «все возможное и невозможное, чтобы уфимцы чувствовали себя в своем родном городе комфортно и не уезжали в другие города».

Он заявил, что даст поручение провести исследование на тему «Почему уезжают жители из Уфы», а также на тему «Сколько уфимцев уезжают на заработки».