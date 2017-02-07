|
8 февраля, среда
|
ПУЛЬС
В 2016 году Уфа установила рекорд по числу новорожденных// 07.02.2017
Такие данные озвучил Ирек Ялалов.
Фото: Кристина Дейнеко
Сегодня на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации города Ирек Ялалов рассказал, что в прошлом году в городе родилось 18 165 детей. По его словам, это рекордный показатель за последние 6 лет.
Он напомнил, что в 2010 году в Уфе родилось 14 925 человек, а в 2005 году – 11 323 человека.
- В целом, если брать естественный прирост населения, мы с вами выросли на 5 497 человек. Естественный прирост населения в Уфе отмечается в течение 9 лет подряд. Больше такого города в России нет, - сказал Ирек Ялалов. - Если в городе некомфортно или плохо себя чувствует население, то таких показателей не было бы.
Он отметил, что главной поддержкой для молодых семей является доступное жилье.
- Если будет жилье, то будут появляться мысли о детях, - сказал он.
При этом он подчеркнул, что та ставка ипотечного кредитования, которая сейчас есть - «недоступна для большинства молодых семей».
- Поэтому над этим мы думаем, в том числе и правительство республики Башкортостан, но, наверно, что-нибудь придумаем для того, чтобы нагрузку ипотечную снизить, - сказал он.
Также Ирек Ялалов заявил, что нужно сделать «все возможное и невозможное, чтобы уфимцы чувствовали себя в своем родном городе комфортно и не уезжали в другие города».
Он заявил, что даст поручение провести исследование на тему «Почему уезжают жители из Уфы», а также на тему «Сколько уфимцев уезжают на заработки».
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
07.02.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе Шакшу и аэропорт могут соединить трамвайные линии
07.02.2017 // ПЕРСОНА
Пять историй про первого президента Башкирии
07.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Кремль начал готовиться к президентской кампании - Аббас Галлямов
07.02.2017 // ПУЛЬС
МУЭТ Уфы могут объединить с «Башавтотрансом»
07.02.2017 // СПОРТ
Уфа проведет первый в истории Кубок РФПЛ по киберфутболу
07.02.2017 // ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов назначил главного по кадрам в свою администрацию
07.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Ограбление в Башкирии сняли камеры видеонаблюдения
07.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов: Нам нужно активизировать работу в социальных сетях
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте