6 декабря, вторник
ПУЛЬС

Жители Башкирии стали чаще совершать покупки в интернете

Кристина ДЕЙНЕКО // 06.12.2016
Показатель вырос на 77 процентов.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Жители республики стали чаще совершать онлайн-покупки. По данным аналитиков Яндекс.Денег, за этот год пользователи интернета потратили на 17 процентов больше денег, чем в 2015 году. Средний чек тоже вырос с 860 до 895 рублей. Чаще всего в сети жители Уфы оплачивают телефон, интернет, различные госуслуги, товары в онлайн-магазинах, компьютерные игры и опции в соцсетях.

За одну покупку больше всего средств уходит на приобретения авиабилетов, кредитов и госуслуг. Например, в осенний период 2016 года средний чек на авиаперелет составил 6 880 рублей, а это на 10 процентов меньше, чем в прошлом году. Кроме того, за кредиты уфимцы также предпочитают платить через интернет.

Онлайн-шопинг для пользователей интернета также стал более популярным чем в прошлом году. Причем денег на покупки стали тратить больше. Число плетежей выросло на 77 процентов.

 

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