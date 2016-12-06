Уфа опередила республику по инвестициям в 1,6 раза

Наталья КУЗНЕЦОВА

Башкирская столица - в лидерах и среди миллионников страны

Фото: ufacity.info

Общий объем инвестиций в основной капитал в Уфе в 2015 году составил 146,8 миллиарда рублей, что в 1,6 раза превышает показатель по республике. По итогам 2016 года показатель ожидается на уровне около 151 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации города. На данный момент Уфа - лидер по инвестициям в основной капитал среди городов-миллионников.

Всего с 2013 года в мониторинге приняли участие свыше 300 предприятий, из которых 152 осуществляют инвестиционную деятельность. Они разработали 194 инвестиционных проекта общей стоимостью 238 миллиардов рублей.

- В настоящее время на стадии реализации находятся следующие инвестиционные проекты: строительство транспортной развязки на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями в Орджоникидзевском районе Уфы и реконструкция улицы Интернациональной, - уточнили в пресс-службе мэрии. - Среди них также объекты социальной инфраструктуры: строительство школ в микрорайонах Дема и Колгуевский; за счет внебюджетных источников возводится общеобразовательная школа в селе Нагаево на 825 мест; строительство общеобразовательного центра в микрорайоне «Инорс-4» в Калининском районе.