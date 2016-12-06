6 декабря, вторник
ПУЛЬС

Уфа опередила республику по инвестициям в 1,6 раза

Наталья КУЗНЕЦОВА // 06.12.2016
Башкирская столица - в лидерах и среди миллионников страны

Фото: ufacity.info

Общий объем инвестиций в основной капитал в Уфе в 2015 году составил 146,8 миллиарда рублей, что в 1,6 раза превышает показатель по республике. По итогам 2016 года показатель  ожидается на уровне около 151 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации города. На данный момент Уфа - лидер по инвестициям в основной капитал среди городов-миллионников.

Всего с 2013 года в мониторинге приняли участие свыше 300 предприятий, из которых 152 осуществляют инвестиционную деятельность. Они разработали 194 инвестиционных проекта общей стоимостью 238 миллиардов рублей.

- В настоящее время на стадии реализации находятся следующие инвестиционные проекты: строительство транспортной развязки на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями в Орджоникидзевском районе Уфы и реконструкция улицы Интернациональной, - уточнили в пресс-службе мэрии. - Среди них также объекты социальной инфраструктуры: строительство школ в микрорайонах Дема и Колгуевский; за счет внебюджетных источников возводится общеобразовательная школа в селе Нагаево на 825 мест; строительство общеобразовательного центра в микрорайоне «Инорс-4» в Калининском районе.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

06.12.2016
Жители Башкирии стали чаще совершать покупки в интернете
Показатель вырос на 77 процентов.

06.12.2016
Камиль Закиров покинул должность генерального директора АО «Таргин»
Таргин является крупнейшим нефтесервисным холдингом страны.

06.12.2016
Жители России должны работать почти 5 часов в сутки
«Новые Известия» провели исследование производственного календаря на следующий год.

05.12.2016
В Башкирии учителя получают около 25 тысяч, а врачи – более 42 тысяч - данные Башкортостанстатата
Башкортостанстат опубликовал данные статистики по зарплатам бюджетников.

05.12.2016
«Интер РАО» купило «Энергосбытовую компанию Башкортостана»
Точная цена гарантирующего поставщика электроэнергии не называется.

03.12.2016
Рустэм Хамитов: У нас своя ниша и мы ее должны застолбить
Глава Башкирии рассказал, почему за Уфой должна быть закреплена тема развития малого и среднего бизнеса

02.12.2016
Хамитов: Башкирия не воспользуется офертой «Роснефти» по «Башнефти»
Глава Башкирии вновь заявил, что республика на будет продавать своей пакет.

02.12.2016
В башкирском госсекторе зарплата повышаться не будет, в отличие от крупных компаний
В 2017 году не стоить рассчитывать на ее прибавление и муниципальным чиновникам

02.12.2016
В Башкирии в сельское хозяйство планируется направить более 85 миллиардов
Финансирование запланировано как для крупных, так и для малых хозяйств.

01.12.2016
Путин: Не нужно цепляться к самозанятым гражданам по надуманным поводам
Нужно создавать условия для труда, которые приносят уважение, достаток и успех, заявил президент.

01.12.2016
«Роснефть» назначила нового гендиректора «Башнефть-добычи»
Им стал бывший руководитель «РН-Няганьнефтегаза».

01.12.2016
Жители Башкирии в год болеют почти на 4 000 рублей
Это на 17% ниже общероссийского показателя.

01.12.2016
В Уфе продолжает расти цена на жилую недвижимость
Башкирская столица находится на третьей позиции в рейтинге по росту средней цены на вторичное жилье.

01.12.2016
В Уфе плата за детский сад вырастет почти на 9 процентов
Новые расценки утверждены постановлением главы администрации города с первого января следующего года.

30.11.2016
В Уфе готовы потратить на содержание главных дорог 127,6 млн рублей
Перечень автомагистралей уже составлен.

30.11.2016
В Башкирии принят бюджет республики на 2017 год
Сумма расходов и доходов выросла на 13, 8 миллиарда рублей.

29.11.2016
В Уфе средняя зарплата на предприятих составила около 38 тысяч рублей
За год она выросла более чем на девять процентов.

29.11.2016
Кумертау станет «башкирским офшором»
Город прошел экзамен на статус территории опережающего развития.


5-Я КОЛОНКА

ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"