|
6 декабря, вторник
|
ПУЛЬС
Уфа опередила республику по инвестициям в 1,6 раза// 06.12.2016
Башкирская столица - в лидерах и среди миллионников страны
Фото: ufacity.info
Общий объем инвестиций в основной капитал в Уфе в 2015 году составил 146,8 миллиарда рублей, что в 1,6 раза превышает показатель по республике. По итогам 2016 года показатель ожидается на уровне около 151 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации города. На данный момент Уфа - лидер по инвестициям в основной капитал среди городов-миллионников.
Всего с 2013 года в мониторинге приняли участие свыше 300 предприятий, из которых 152 осуществляют инвестиционную деятельность. Они разработали 194 инвестиционных проекта общей стоимостью 238 миллиардов рублей.
- В настоящее время на стадии реализации находятся следующие инвестиционные проекты: строительство транспортной развязки на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями в Орджоникидзевском районе Уфы и реконструкция улицы Интернациональной, - уточнили в пресс-службе мэрии. - Среди них также объекты социальной инфраструктуры: строительство школ в микрорайонах Дема и Колгуевский; за счет внебюджетных источников возводится общеобразовательная школа в селе Нагаево на 825 мест; строительство общеобразовательного центра в микрорайоне «Инорс-4» в Калининском районе.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.12.2016 // СЕГО ДНЯ
На дорогах Башкирии вводится ограничение движения
06.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе дольщики из Инорса обратились к Рустэму Хамитову
06.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Самолет, следовавший рейсом «Уфа – Москва» совершил экстренную посадку
06.12.2016 // МОЛНИЯ
В Башкирии объявили штормовое предупреждение
06.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе объявили фотоконкурс на худшее новогоднее оформление
06.12.2016 // ПУЛЬС
Камиль Закиров покинул должность генерального директора АО «Таргин»
06.12.2016 // ПУЛЬС
Жители России должны работать почти 5 часов в сутки
06.12.2016 // ХРОНОГРАФ
Ялалов о площадках вокруг предприятий Уфы: Зайдешь и попадаешь на 30 лет назад
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте