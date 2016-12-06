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ПУЛЬС
Камиль Закиров покинул должность генерального директора АО «Таргин»// 06.12.2016
Таргин является крупнейшим нефтесервисным холдингом страны.
Фото: targin.ru
Генеральный директор АО «Таргин» Камиль Закиров покинул свою должность, сообщает портал «Нефть и газ». «Таргин» - это крупный российский многопрофильный нефтесервисный холдинг и на 100% принадлежит российской корпорации АФК «Система». В начале 2013 года, когда «Система» контролировала компанию «Башнефть», она выделила свои нефтесервисные активы в отдельный холдинг «Башнефть-Сервисные активы», а в октябре того же продала ее своему владельцу - АФК «Система» - за 4,1 млрд руб.
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