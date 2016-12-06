Жители России должны работать почти 5 часов в сутки

Кристина ДЕЙНЕКО

«Новые Известия» провели исследование производственного календаря на следующий год.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Правительство утвердило производственный календарь на следующий год. Согласно документу, из 365 суток работать мы должны лишь 82. Например, при 40-часовой рабочей неделе трудовыми часами будут 1 973 часа, сообщают «Новые Известия». Если посчитать отдельно дни, то работать мы должны по 4 часа и 43 минуты в сутки.

Наиболее напряженным является первый квартал – 4,7 часа. Второй квартал более расслабленный – 4,47 часа, третий квартал – 4,24, четвёртый самый маленький – 4,32 часа. В анализе не учитываются ни больничные, ни отпуска.



Убираем выходные и праздники, выходит, что при пятидневной рабочей неделе мы работаем 247 дней. Росстат посчитал, что средняя продолжительность трудового дня в этом году составила почти 7,5 часов. Эксперты считают, данные показатели большими, поскольку часть граждан работают по сокращенному графику. А это значит, что остальным приходится перерабатывать, естественно без доплат.

Восьмичасовой рабочий день отнюдь не полезен, у трудящегося снижается внимательность и аккуратность, падают показатели и умственной активности. Кроме того, сидячий образ жизни может привезти не только к проблемам с сердечно-сосудистой системой, но и к онкологии.

Более продуктивным является шестичасовой рабочий день. Трудящийся лучше концентрируется, меньше устает. Кстати, в Гетеборге провели проведен эксперимент. В государственном доме престарелых Svartedalens, сократили рабочий день, чтобы посмотреть, как это скажется на уходе за пенсионерами и на работоспособности персонала.

По результатам эксперимента работодатель пришел к выводу, что более короткий рабочий день повышает производительность и делает персонал счастливей. 68 медсестрам, у которых был шестичасовой рабочий день, потребовалось вдвое меньше времени, чем в контрольной группе. Поэтому в Швеции в 2016 году ввели 30-часовую рабочую неделю с перспективами перехода с пятидневки на четырёхдневную неделю. В России ведутся спорты по сокращению трудового дня, пока никакого решения не принято.



