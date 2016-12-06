|
6 декабря, вторник
|
ПУЛЬС
Жители России должны работать почти 5 часов в сутки// 06.12.2016
«Новые Известия» провели исследование производственного календаря на следующий год.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Правительство утвердило производственный календарь на следующий год. Согласно документу, из 365 суток работать мы должны лишь 82. Например, при 40-часовой рабочей неделе трудовыми часами будут 1 973 часа, сообщают «Новые Известия». Если посчитать отдельно дни, то работать мы должны по 4 часа и 43 минуты в сутки.
Наиболее напряженным является первый квартал – 4,7 часа. Второй квартал более расслабленный – 4,47 часа, третий квартал – 4,24, четвёртый самый маленький – 4,32 часа. В анализе не учитываются ни больничные, ни отпуска.
Восьмичасовой рабочий день отнюдь не полезен, у трудящегося снижается внимательность и аккуратность, падают показатели и умственной активности. Кроме того, сидячий образ жизни может привезти не только к проблемам с сердечно-сосудистой системой, но и к онкологии.
Более продуктивным является шестичасовой рабочий день. Трудящийся лучше концентрируется, меньше устает. Кстати, в Гетеборге провели проведен эксперимент. В государственном доме престарелых Svartedalens, сократили рабочий день, чтобы посмотреть, как это скажется на уходе за пенсионерами и на работоспособности персонала.
По результатам эксперимента работодатель пришел к выводу, что более короткий рабочий день повышает производительность и делает персонал счастливей. 68 медсестрам, у которых был шестичасовой рабочий день, потребовалось вдвое меньше времени, чем в контрольной группе. Поэтому в Швеции в 2016 году ввели 30-часовую рабочую неделю с перспективами перехода с пятидневки на четырёхдневную неделю. В России ведутся спорты по сокращению трудового дня, пока никакого решения не принято.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.12.2016 // ПУЛЬС
Жители России должны работать почти 5 часов в сутки
06.12.2016 // ХРОНОГРАФ
Ялалов о площадках вокруг предприятий Уфы: Зайдешь и попадаешь на 30 лет назад
06.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов поручил проверить маршруты, по которым перевозят школьников
05.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Игроки ФК «Уфа»: В отпуск мы уходим с хорошим настроением
05.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии сельхозфирме не дают работать, так как ее здание «исчезло»
05.12.2016 // МОЛНИЯ
ФК «Уфа» обыграл «Томь» 1:0
05.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Inkazan: "Бизнес-онлайн" кошмарят за "погоню за сенсацией"
05.12.2016 // ХРОНОГРАФ
Рустэм Хамитов готовит реорганизацию правительства Башкирии - СМИ
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте