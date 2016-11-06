Кировская администрация Уфы обсуждает с горожанами новую мечеть

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Общественное мнение изучается по поводу планов строительства в Кузнецовском затоне

Фото: Журнал "Уфа"

Кировская админстрация города Уфы объявила номер "горячей линии" и другие каналы обратной связи для изучения отношения жителей активно развивающегося микрорайона "Кузнецовский затон" по поводу необходимости строительства мечети.

Администрация района попросила уфимцев, проживающих на самом Юге Уфы направить свои предложения, пожелания и вопросы по адресу Уфа, ул.Пушкина, 85, каб.308, по телефону "горячей линии" 279-90-09, действующей в рабочее время, или по e-mail [email protected].



Кроме того, свое мнение можно выразить в опросе в официальном паблике Кировского района Уфы в соцсети Вконтакте.



Опрос жителей по этой теме продолжится до 21 ноября, сообщает администрация Кировского района Уфы.