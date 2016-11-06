|
6 ноября, воскресенье
|
ПУЛЬС
Кировская администрация Уфы обсуждает с горожанами новую мечеть// 06.11.2016
Общественное мнение изучается по поводу планов строительства в Кузнецовском затоне
Фото: Журнал "Уфа"
Кировская админстрация города Уфы объявила номер "горячей линии" и другие каналы обратной связи для изучения отношения жителей активно развивающегося микрорайона "Кузнецовский затон" по поводу необходимости строительства мечети.
Администрация района попросила уфимцев, проживающих на самом Юге Уфы направить свои предложения, пожелания и вопросы по адресу Уфа, ул.Пушкина, 85, каб.308, по телефону "горячей линии" 279-90-09, действующей в рабочее время, или по e-mail [email protected].
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Коммунисты пройдут в 99-ю годовщину Великого Октября по проспекту Октября
06.11.2016 // ПУЛЬС
Кировская администрация Уфы обсуждает с горожанами новую мечеть
06.11.2016 // ПЕРСОНА
Нефтекамцы лишаются любимого катка
05.11.2016 // СПОРТ
«Уфа» с «Рубином»: матч-катастрофа
04.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Следком возобновил дело против Рифата Шайхутдинова - Дождь
04.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Белорецке ищут пропавшего Артема Пугачева
04.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии автобус с детьми опрокинулся в кювет
04.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Кугарчинском районе отправили в отставку главу администрации
5-Я КОЛОНКА
Публицист Шамиль Валеев рассуждает о взаимоотношениях государства и творческой личности.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте