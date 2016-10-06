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6 октября, четверг
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ПУЛЬС
В Башкирии каждый третий работник работает на вредном производстве// 06.10.2016
При том многие работодатели проводят некачественный медосмотр в медицинских орагнизациях.
Фото: pravitelstvorb.ru
По данным на начало года, в республике во вредных или опасных условиях труда занято 112,6 тысячи человек. Это 30 процентов общей численности работников, соощает пресс-служба правительства республики.
— Пока в республике складывается неблагоприятная ситуация с проведением на предприятиях регулярных медицинских осмотров трудовых коллективов, – сообщила на совещании в правительстве завотделом охраны здоровья работающих Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека Эльвира Валеева. – Частные медицинские организации зачастую проводят лишь формальный осмотр, не дающий объективных данных о состоянии здоровья работников в части диагностирования профзаболеваний.
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