В Башкирии каждый третий работник работает на вредном производстве

Наталья КУЗНЕЦОВА

При том многие работодатели проводят некачественный медосмотр в медицинских орагнизациях.

Фото: pravitelstvorb.ru

По данным на начало года, в республике во вредных или опасных условиях труда занято 112,6 тысячи человек. Это 30 процентов общей численности работников, соощает пресс-служба правительства республики.

— Пока в республике складывается неблагоприятная ситуация с проведением на предприятиях регулярных медицинских осмотров трудовых коллективов, – сообщила на совещании в правительстве завотделом охраны здоровья работающих Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека Эльвира Валеева. – Частные медицинские организации зачастую проводят лишь формальный осмотр, не дающий объективных данных о состоянии здоровья работников в части диагностирования профзаболеваний.