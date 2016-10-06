СМИ: правительство разрешило «Роснефти» купить «Башнефть»

Ольга КОРЗИК

Об этом сообщило агентство «Блумберг».

Правительство России одобрило покупку «Роснефтью» приватизируемого пакета (50,08%), сообщает агентство «Блумберг». Источники агентства сообщают, что правительство подписало постановление с изложением условий сделки на прошлой неделе. По их данным, «Роснефть» получит госпакет «Башнефти» без торгов. Ориентировочная сумма сделки – более 329 млрд руб.

Напомним, что изначально правительство России планировало провести сделку по приватизации в сентябре-октябре этого года. В августе премьер-министр Дмитрий Медведев принял решение отложить продажу госпакета на неопределенный срок. 30 сентября решение о возобновлении приватизации озвучил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.