6 октября, четверг
ПУЛЬС

В аэропорту Уфы завершили реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы

Ольга КОРЗИК // 06.10.2016
Реконструкция велась с весны 2015 года.

Фото: пресс-служба МАУ "Уфа"

В международном аэропорту «Уфа» после капитальной реконструкции введена в эксплуатацию вторая взлетно-посадочная полоса. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

В ходе ремонтных работ было полностью заменено покрытие полосы на новое, усиленное армированным бетоном. Длина и ширина полосы остались прежними (3761 и 45 м соответственно). Однако, в 1,5 раза увеличился коэффициент несущей способности взлетной полосы. Благодаря этому уфимский аэропорт сможет принимать такие воздушные суда как Boeing 747, Boeing 777, «Руслан», Airbus A330 без каких-либо ограничений.

Также была построена новая рулежная дорожка, использование которой позволяет сократить время руления воздушного судна к месту стоянки на 50%. Кроме этого были «реконструированы укрепленные обочины полосы, заменена водосточно-дренажная система с выводом на обновленное локально-очистное сооружение. Полностью заменена система светосигнального оборудования ИВПП-2, включая трансформаторные подстанции, обеспечивающие её работоспособность», отмечается в сообщении аэропорта. Эти меры позволяют эксплуатировать полосу по II категории ICAO, то есть практически при любых погодных условиях.

Генеральным подрядчиком работ в конце 2014 стало ООО «Трансстроймеханизация». С компанией был заключен контракт стоимостью 3,16 млрд руб. Работы по реконструкции велись с весны 2015 года. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПУЛЬС

06.10.2016
В Башкирии каждый третий работник работает на вредном производстве
При том многие работодатели проводят некачественный медосмотр в медицинских орагнизациях.

06.10.2016
СМИ: правительство разрешило «Роснефти» купить «Башнефть»
Об этом сообщило агентство «Блумберг».

06.10.2016
В Башкирии планируют увеличить поток туристов на 20 процентов
Об этом сообщил руководитель госкомтранса региона.

06.10.2016
БГК получит компенсацию за ущерб от пожара в новом офисе
«Согаз» приступило к оценке размера страховых выплат.

06.10.2016
Аэропорт «Уфа» готовится к переходу на осенне-зимнее расписание
С 24 октября международный аэропорт «Уфа» переходит на работу по зимнему расписанию.

06.10.2016
В Башкирии будет сокращено финансирование республиканской инвестпрограммы
В 2017 году на адресные инвестиции будет выделено 6.3 млрд. рублей

05.10.2016
На рынке труда Уфы отмечается рост спроса на персонал
Эксперты отмечают, что активность работодателей выросла в 1,7 раза.

05.10.2016
В Башкирии в ноябре откроется вторая очередь Бурибаевской солнечной электростанции
Об этом сообщили в министерстве промышленности и инновационной политики республики.

05.10.2016
В 2017 году государственные СМИ Башкирии получат 525 миллионов
По этому показателю республика – на втором месте в ПФО.

05.10.2016
В Уфе снизились цены на жилье на вторичном рынке
За 9 месяцев квартиры стали дешевле на почти на 1,3%.

05.10.2016
В новом году курильщиков снова ударят по карману
Минфин выступил с предложением проиндексировать увеличение акцизов на табак.

04.10.2016
В Башкирии планируют сократить 10 тысяч больничных коек
Также уменьшится количество стационарных учреждений для инвалидов и престарелых.

04.10.2016
Директора «Роснефти» одобрили участие компании в приватизации «Башнефти»
Такое решение совет директоров принял единогласно.

04.10.2016
В Уфе может быть приостановлено движение электротранспорта
ЭСКБ предупредило МУЭТ об отключении подачи электроэнергии с 9 октября.

04.10.2016
В бюджете Башкирии на 3 миллиарда рублей снизится объем дорожного фонда
Параметры главного финансового документа рассмотрели на заседании президиума Госсобрания республики.

04.10.2016
Приватизация «Башнефти» может пройти уже в октябре
Об этом заявил глава минэкономразвития России Алексей Улюкаев.

03.10.2016
«Газпром нефтехим Салават» преобразовали, поменяв одну букву
Из ОАО предприятие превратилось в ООО.

03.10.2016
В Москве откроется «Торговый Дом Башкортостан»
Свою продукцию столичным жителям будут продавать крупные производители республики.

03.10.2016
СМИ: «Роснефть» может купить «Башнефть» без торгов
Ориентировочная сумма сделки - около 325 миллиардов рублей.

06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб


5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассуждает о том, почему хоккей в регионе страдает.
Datsun
Honda
Renault
Lada
Nissan
Suzuki
VolksWagen
Другой вариант
Нет автомобиля
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"