В аэропорту Уфы завершили реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы

Ольга КОРЗИК

Реконструкция велась с весны 2015 года.

Фото: пресс-служба МАУ "Уфа"

В международном аэропорту «Уфа» после капитальной реконструкции введена в эксплуатацию вторая взлетно-посадочная полоса. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

В ходе ремонтных работ было полностью заменено покрытие полосы на новое, усиленное армированным бетоном. Длина и ширина полосы остались прежними (3761 и 45 м соответственно). Однако, в 1,5 раза увеличился коэффициент несущей способности взлетной полосы. Благодаря этому уфимский аэропорт сможет принимать такие воздушные суда как Boeing 747, Boeing 777, «Руслан», Airbus A330 без каких-либо ограничений.

Также была построена новая рулежная дорожка, использование которой позволяет сократить время руления воздушного судна к месту стоянки на 50%. Кроме этого были «реконструированы укрепленные обочины полосы, заменена водосточно-дренажная система с выводом на обновленное локально-очистное сооружение. Полностью заменена система светосигнального оборудования ИВПП-2, включая трансформаторные подстанции, обеспечивающие её работоспособность», отмечается в сообщении аэропорта. Эти меры позволяют эксплуатировать полосу по II категории ICAO, то есть практически при любых погодных условиях.

Генеральным подрядчиком работ в конце 2014 стало ООО «Трансстроймеханизация». С компанией был заключен контракт стоимостью 3,16 млрд руб. Работы по реконструкции велись с весны 2015 года.