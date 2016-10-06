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ПУЛЬС
В аэропорту Уфы завершили реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы// 06.10.2016
Реконструкция велась с весны 2015 года.
Фото: пресс-служба МАУ "Уфа"
В международном аэропорту «Уфа» после капитальной реконструкции введена в эксплуатацию вторая взлетно-посадочная полоса. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
В ходе ремонтных работ было полностью заменено покрытие полосы на новое, усиленное армированным бетоном. Длина и ширина полосы остались прежними (3761 и 45 м соответственно). Однако, в 1,5 раза увеличился коэффициент несущей способности взлетной полосы. Благодаря этому уфимский аэропорт сможет принимать такие воздушные суда как Boeing 747, Boeing 777, «Руслан», Airbus A330 без каких-либо ограничений.
Также была построена новая рулежная дорожка, использование которой позволяет сократить время руления воздушного судна к месту стоянки на 50%. Кроме этого были «реконструированы укрепленные обочины полосы, заменена водосточно-дренажная система с выводом на обновленное локально-очистное сооружение. Полностью заменена система светосигнального оборудования ИВПП-2, включая трансформаторные подстанции, обеспечивающие её работоспособность», отмечается в сообщении аэропорта. Эти меры позволяют эксплуатировать полосу по II категории ICAO, то есть практически при любых погодных условиях.
Генеральным подрядчиком работ в конце 2014 стало ООО «Трансстроймеханизация». С компанией был заключен контракт стоимостью 3,16 млрд руб. Работы по реконструкции велись с весны 2015 года.
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