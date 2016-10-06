В Башкирии планируют увеличить поток туристов на 20 процентов

Наталья КУЗНЕЦОВА

Об этом сообщил руководитель госкомтранса региона.

Фото: Наталья Кузнецова

По итогам восьми месяцев этого года Башкирию посетило около 950 тысяч туристов. По этому показателю республика находится в лидерах среди субъектов ПФО, сообщил сегодня журналистам председатель регионального госкомтранса Вячеслав Гилязитдинов. В России регион занимает пятое-шестое место.

- Мы рассчитываем, что поток еще увеличится к Новому году, мы перешагнем планку за миллион точно, а в сравнении с прошлым годом увеличим поток на 20 процентов, - отметил руководитель ведомства.

Гилязитдинов также отметил, что с прошлого года растет поток иностранных туристов: он увеличился примерно на треть.