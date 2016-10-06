|
6 октября, четверг
|
ПУЛЬС
В Башкирии планируют увеличить поток туристов на 20 процентов// 06.10.2016
Об этом сообщил руководитель госкомтранса региона.
Фото: Наталья Кузнецова
По итогам восьми месяцев этого года Башкирию посетило около 950 тысяч туристов. По этому показателю республика находится в лидерах среди субъектов ПФО, сообщил сегодня журналистам председатель регионального госкомтранса Вячеслав Гилязитдинов. В России регион занимает пятое-шестое место.
- Мы рассчитываем, что поток еще увеличится к Новому году, мы перешагнем планку за миллион точно, а в сравнении с прошлым годом увеличим поток на 20 процентов, - отметил руководитель ведомства.
Гилязитдинов также отметил, что с прошлого года растет поток иностранных туристов: он увеличился примерно на треть.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
06.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе рассказали, как будет работать башкирский Дед Мороз
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.10.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Неспортивное поведение
06.10.2016 // МОЛНИЯ
В Уфе этой ночью закроют движение по затонскому мосту
06.10.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии с 1 октября введен комендантский час
06.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии закрыли подпольный спиртоводочный «завод»
06.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе из-за пробки люди пешком пошли по мосту
06.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов назначит курировать закупки минздрава главврача ГКБ № 18
06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассуждает о том, почему хоккей в регионе страдает.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте