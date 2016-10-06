БГК получит компенсацию за ущерб от пожара в новом офисе

Ольга КОРЗИК

«Согаз» приступило к оценке размера страховых выплат.

Страховая группа «Согаз» компенсирует Башкирской генерирующей компании (БГК, входит в «Интер РАО») ущерб в результате пожара в новом офисе компании, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». В настоящее время, по данным издания, страховая компания приступила к оценке страховых выплат.

- Нам поступило уведомление от страхователя. Для осмотра места пожара направлены наши специалисты, - цитирует издание слова директора по урегулированию убытков «Согаза» Владимира Козлова. Господин Козлов уточнил, что оценка будет подготовлена в течение трех месяцев. Сумму, на которое застраховано имущество, он не уточнил.

Как ранее сообщили «Медиакорсети» в БГК, фактически это здание принадлежит лизинговой компании.

Напомним, что пожар в новом офисе компании по улице Зорге, 3 в Уфе произошел в пятницу, 30 сентября. Во время пожара из здания было эвакуировано 10 рабочих. Один из них – 51-летний житель Северной Кореи погиб. По данному факту возбуждено уголовное дело.