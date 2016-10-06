Аэропорт «Уфа» готовится к переходу на осенне-зимнее расписание

Рустэм БАШКИРЦЕВ

С 24 октября международный аэропорт «Уфа» переходит на работу по зимнему расписанию.

Особенностью нового сезона станет не только увеличение рейсов на популярные в это время года курорты Вьетнама, Индии, Таиланда и Туниса, но и полеты по привычным «летним» направлениям. Впервые из столицы Башкирии зимой можно будет улететь в турецкую Анталью, а на регулярных рейсах – на российское черноморское побережье.

Так, авиакомпания «Нордавиа» запланировала рейсы в Сочи по пятницам и воскресеньям, а «ЮВТ Аэро» - по вторникам, самолеты ГТК «Россия» до нового года будут отправляться на курорт раз в неделю (по пятницам), после праздников частотность будет увеличена и перевозчик станет летать в Сочи по четвергам и воскресеньям. Кроме того «ЮВТ Аэро» каждую неделю по средам планирует перевозить авиапассажиров из Уфы в Крым (Симферополь).

Авиакомпания «Азур Эйр» каждые 10 дней станет совершать рейсы во Вьетнам (Камрань) и Таиланд (Пхукет). Также на тайские и вьетнамские пляжи можно будет улететь авиакомпанией «Икар» каждые 12 и 13 дней.

В Индию (Гоа) – каждую декаду будут вылетать воздушные суда авиакомпаний «Роял Флайт» и «Азур Эйр». В Бангкок каждые 12 дней заявлены чартерные рейсы авиакомпании «Икар». Шесть раз в неделю перевозчик планирует летать в Тунис (Энфида) и Турцию (Анталья). Также рейсы в Анталью намерена выполнять «Роял Флайт».

В зимнем расписании международного аэропорта «Уфа» сохранятся рейсы в Стамбул, Ташкент, Баку, Прагу. Авиакомпания «Чешские авиалинии» планирует выполнение рейсов в период новогодних каникул и с середины февраля возобновит свою обычную регулярную программу полетов. Кроме того, «Уральские авиалинии» после небольшого летнего перерыва вновь начнут полеты в города Таджикистана – Душанбе и Худжанд.

В осенне-зимнем расписании увеличивается частота рейсов в крупные российские города. Впервые в сезон осень-зима 2016-2017 из Уфы в Москву ежедневно запланировано 15 рейсов, обслуживать которые будут авиакомпании «Аэрофлот», «Сибирь», «Ютэйр», «Уральские авиалинии» и «Нордавиа». Это лучший показатель по частоте полетов из столицы Башкирии в столицу России за последние три года, превышающий, к примеру, прошлогодний на три рейса в сутки.

ГТК «Россия» планирует полеты в Санкт-Петербург дважды в день, также в северную столицу четыре раза в неделю продолжат отправляться самолеты авиакомпании «Ямал». В зимнем расписании отсутствует авиакомпания «Победа», рейсы, которые выполнял перевозчик, возьмут на себя авиакомпании, имеющие устойчивую репутацию, при этом средняя стоимость билета останется на привычном для жителей республики уровне.

- «Победа» прислала заявку на летнее расписание. В зимнем, как мы и анонсировали ранее, претендентами на дополнительные рейсы стали «Ютэйр» и Нордавиа», - отмечает руководитель пресс-службы аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван. – В результате проведенных переговоров получено подтверждение, что стоимость перелетов не вырастет. В 2017 году на фоне сокращающегося спроса на международные авиаперевозки, мы прогнозируем увеличение пассажиропотока внутри страны до 10 процентов. При этом московское направление по-прежнему остаётся для нас приоритетным. Ушедшего перевозчика заменят две авиакомпании, с которыми нас связывают давние партнерские отношения. Мы уверены, что максимально широкий выбор авиакомпаний, осуществляющих перевозки по самым востребованным маршрутам – гарантия сохранения конкурентных цен. Это способствует развитию авиационной маршрутной сети и стимулирует рост пассажиропотока. Сейчас для нас актуальным вопросом является возвращение в регулярное расписание рейсов в Дубай, как минимум - на новогодний период.

Также зимой планируется больше вылетов из уфимского аэропорта в Казань: авиакомпания «Ютэйр» будет совершать их ежедневно, а «ЮВТ Аэро» дважды в неделю. До шести раз в неделю возрастет количество рейсов в Екатеринбург (авиакомпания «Руслайн») и Тюмень («Руслайн», «Ямал»).

Впервые в сезон осень-зима 2016-2017 из Уфы открываются рейсы в Горно-Алтайск. Еженедельную программу полетов по данному направлению запускает авиакомпания «КрасАвиа» - туристов ждут курортные центры и санатории г. Белокуриха. Также перевозчик будет осуществлять рейсы в Ноябрьск (по средам и воскресеньям), Когалым (каждый вторник), а также Усинск и Нарьян-Мар (по понедельникам). Авиакомпания «Оренбуржье» намерена летать в Самару, Оренбург, Пермь, Ижевск. Остаются в регулярном расписании Сургут и Новый Уренгой, полеты в эти города планируют компании «Ютэйр» и «Ямал». В Новосибирск и Иркутск из Уфы будет летать авиакомпания «Ангара», а в Надым, Калугу, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Тюмень – «Ямал».



АО «Международный аэропорт «Уфа» - современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Международный аэропорт «Уфа» - первый региональный аэропорт России, подтвердивший свое соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал, состоящий из двух терминалов (внутреннего и международного).