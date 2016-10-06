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ПУЛЬС
В Башкирии будет сокращено финансирование республиканской инвестпрограммы// 06.10.2016
В 2017 году на адресные инвестиции будет выделено 6.3 млрд. рублей
Фото: пресс-службы Госсобрания РБ
В комитетах Госсобрания продолжается обсуждение пакета бюджетных документов на ближайшие три года. В 2017 году объем финансирования республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) будет снижен на 1,5 млрд. рублей по сравнению с текущим годом. Об этом на заседание парламентского комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию заявила заместитель министра экономического развития региона Гульнара Гимадисламова.
Напомним, что средства РАИП направляются на строительство школ, детских садов, объектов здравоохранения и культуры. В 2015 объем республиканской адресной инвестиционной программы составил 10 млрд рублей, в текущем выделено 7,8 млрд рублей.
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