В Башкирии будет сокращено финансирование республиканской инвестпрограммы

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В 2017 году на адресные инвестиции будет выделено 6.3 млрд. рублей

Фото: пресс-службы Госсобрания РБ

В комитетах Госсобрания продолжается обсуждение пакета бюджетных документов на ближайшие три года. В 2017 году объем финансирования республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) будет снижен на 1,5 млрд. рублей по сравнению с текущим годом. Об этом на заседание парламентского комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию заявила заместитель министра экономического развития региона Гульнара Гимадисламова.

- В соответствии с прогнозом социально – экономического развития республики на ближайшие три года в 2017 году на РАИП будет выделено 6,3 млрд. рублей, из них 267,5 миллионов рублей мы планируем получить через федеральный фонд развития ЖКХ, 76,8 млн. через фонд развития моногородов, - отметила Гимадисламова.

Напомним, что средства РАИП направляются на строительство школ, детских садов, объектов здравоохранения и культуры. В 2015 объем республиканской адресной инвестиционной программы составил 10 млрд рублей, в текущем выделено 7,8 млрд рублей.