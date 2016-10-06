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ПУЛЬС

В Башкирии будет сокращено финансирование республиканской инвестпрограммы

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 06.10.2016
В 2017 году на адресные инвестиции будет выделено 6.3 млрд. рублей

Фото: пресс-службы Госсобрания РБ

В комитетах Госсобрания продолжается обсуждение пакета бюджетных документов на ближайшие три года. В 2017 году объем финансирования республиканской адресной инвестиционной программы (РАИП) будет снижен на 1,5 млрд. рублей по сравнению с текущим годом. Об этом на заседание парламентского комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию заявила заместитель министра экономического развития региона Гульнара Гимадисламова.

 - В соответствии с прогнозом социально – экономического развития республики на ближайшие три года в 2017 году на РАИП будет выделено 6,3 млрд. рублей, из них 267,5 миллионов рублей мы планируем получить через федеральный фонд развития ЖКХ, 76,8 млн. через фонд развития моногородов, - отметила Гимадисламова.

Напомним, что средства РАИП направляются на строительство школ, детских садов, объектов здравоохранения и культуры. В 2015 объем республиканской адресной инвестиционной программы составил   10 млрд рублей, в текущем  выделено 7,8 млрд рублей.

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