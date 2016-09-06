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6 сентября, вторник
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ПУЛЬС
Инвестор из Южной Кореи заинтересовался строительством порта в Агидели// 06.09.2016
На первом этапе он готов вложить до 200 млн долларов.
Фото: газета "Огни Агидели"
Инвестора из Южной Кореи Ли Бохана Гамильтона заинтересовал проект строительства речного портового комплекса в городе Агидель (Башкирия), сообщил директор проекта «РПК «Агидель» - ПАО «РСТ-Инвест» Павел Юрченко. Сам проект включает в себя строительство судостроительного завода в Агидели, инфраструктуру для хранения, транспортировки и переработки зерна, строительство мини-нефтеперерабатывающего завода и железнодорожную ветку Уфа - Благовещенск - Бирск - Агидель - Нефтекамск - Амзя, для доставки башкирской нефтехимии из Салавата и Стерлитамака во вновь построенный порт.
Как пояснил господин Юрченко, всего на реализацию этого проекта необходимо около 2 млрд долларов. Сейчас пока речь идет о первом этапе – строительстве судоремонтного завода. На что инвестор готов выделить 200 млн долларов.
Как рассказал Павел Юрченко, 2 сентября был подписан меморандум о взаимодействии. В настоящее время стороны обсуждают с правительством республики наиболее подходящую организационно правовую форму сотрудничества.
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