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6 сентября, вторник
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ПУЛЬС
Администрация Уфы будет ремонтировать дороги в рассрочку// 06.09.2016
Муниципалитет прорабатывает новую практику работы с подрядчиками.
Администрация Уфы планирует расплачиваться с дорожными подрядчиками в рассрочку, сообщил сегодня журналистам первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов. Первой по такой схеме, в частности, будет профинансирована дорога Уфа-Затон. Общая стоимость работ составит 442 миллиона рублей.
- Сейчас мы готовим еще два конкурса по системе авансирования и рассрочки, - сообщил Хусаинов. - Сформирована улица Интернациональная и улица Вологодская в обратном направлении. Идея это очень хорошая, это по сути та же схема, что и муниципально-частное партнерство.
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