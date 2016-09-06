Администрация Уфы будет ремонтировать дороги в рассрочку

Наталья КУЗНЕЦОВА

Муниципалитет прорабатывает новую практику работы с подрядчиками.

Администрация Уфы планирует расплачиваться с дорожными подрядчиками в рассрочку, сообщил сегодня журналистам первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов. Первой по такой схеме, в частности, будет профинансирована дорога Уфа-Затон. Общая стоимость работ составит 442 миллиона рублей.

- Сейчас мы готовим еще два конкурса по системе авансирования и рассрочки, - сообщил Хусаинов. - Сформирована улица Интернациональная и улица Вологодская в обратном направлении. Идея это очень хорошая, это по сути та же схема, что и муниципально-частное партнерство.