Владельцы уфимского «Гостиного двора» промахнулись с концепцией торговых рядов - Асылова

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Экомаркет не самая лучшая идея для этого торгового комплекса, считает председатель госкомторговли Башкирии.

Фото: Кристина Дейнеко

Гостиный двор в Уфе наполовину пустует, и туда мало ходит покупателей - по причине неправильно выбранной концепции для торговых рядов. Так считает председатель госкомитета по торговле республики Гузэль Асылова. Свое личное мнение она высказала на заседании аграрного комитета Госсобрания Башкирии.

- Для экомаркета это неподходящее место. Традиционно в субботу и воскресенье по улице Ленина никто не ходит, тогда как рынок — это мероприятие выходного дня, и нельзя было в Гостином дворе выбирать концепцию аграрной торговли, - отметила Гузэль Асылова.

Кстати, благодаря рынкам и ярмаркам в регионе удается удержать цены на приемлемом уровне. По словам председателя Госкомитета по торговле, по дешевизне продуктов питания республика находится на 8 месте в стране. Всего в Башкирии работает 52 розничных рынка.

- Для реализации сельхозпродукции на рынках созданы более 5 тысяч торговых мест, из них половина пустует. То есть уже идет переизбыток торговой площади. Это может быть связано с тем, что сезон для фермеров еще не наступил, — рассказала Гузэль Асылова.

Растет и количество ярмарочных площадок, их в этом году насчитывается 133. И можно сказать, что частные производители сельхозпродукции не испытывают недостатка в торговых площадях и каналах сбыта.