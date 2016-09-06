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ПУЛЬС
Владельцы уфимского «Гостиного двора» промахнулись с концепцией торговых рядов - Асылова// 06.09.2016
Экомаркет не самая лучшая идея для этого торгового комплекса, считает председатель госкомторговли Башкирии.
Фото: Кристина Дейнеко
Гостиный двор в Уфе наполовину пустует, и туда мало ходит покупателей - по причине неправильно выбранной концепции для торговых рядов. Так считает председатель госкомитета по торговле республики Гузэль Асылова. Свое личное мнение она высказала на заседании аграрного комитета Госсобрания Башкирии.
Кстати, благодаря рынкам и ярмаркам в регионе удается удержать цены на приемлемом уровне. По словам председателя Госкомитета по торговле, по дешевизне продуктов питания республика находится на 8 месте в стране. Всего в Башкирии работает 52 розничных рынка.
Растет и количество ярмарочных площадок, их в этом году насчитывается 133. И можно сказать, что частные производители сельхозпродукции не испытывают недостатка в торговых площадях и каналах сбыта.
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