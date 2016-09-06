Онлайн-такси Gett зашло на рынок Уфы

Ольга КОРЗИК

Теперь у Яндекс-такси и Uber - новый конкурент.

Международный интернет-сервис заказа такси Gett с сегодняшнего дня начал работу в Уфе. Ранее в Уфу зашли Яндекс-такси и Uber.

Как сообщил «Медиакорсети» представитель компании Артур Садыков, уже сегодня можно скачать приложение и воспользоваться услугами такси. Компания будет работать по договорам с предприятиями, которые оказывают услуги такси и имеют разрешение на этот вид деятельности.

В Башкирии к платформе Gett будут подключены иностранные автомобили, которым не более 10 лет, а также отечественные автомобили Lada Vesta и X-Ray.

Минимальная стоимость поездки составит 49 руб, сюда включена подача автомобиля и проезд в течение 5 минут и 2 километров. Далее за каждый километр придется платить 8 руб, плюс оплачивать каждую минуту проведенного в такси времени - по 2 рубля за минуту. Рассчитаться за проезд можно как по наличному, так и по безналичному расчету.

В компании также предусмотрены дополнительные услуги: перевозка животных , детское кресло, выезд за пределы республики.

Уже сегодня, по словам господина Садыкова, на линии работают около 100 водителей. Все водители местные: Gett не стал в первый день работы приглашать водителей из других регионов.

Gett – международный мобильный сервис по заказу такси, a также других услуг через приложение на мобильном телефоне. Gett работает более чем в 60 городах мира, включая Лондон, Москву, Санкт-Петербург и Нью-Йорк.