|
6 сентября, вторник
|
ПУЛЬС
Онлайн-такси Gett зашло на рынок Уфы// 06.09.2016
Теперь у Яндекс-такси и Uber - новый конкурент.
Международный интернет-сервис заказа такси Gett с сегодняшнего дня начал работу в Уфе. Ранее в Уфу зашли Яндекс-такси и Uber.
Как сообщил «Медиакорсети» представитель компании Артур Садыков, уже сегодня можно скачать приложение и воспользоваться услугами такси. Компания будет работать по договорам с предприятиями, которые оказывают услуги такси и имеют разрешение на этот вид деятельности.
В Башкирии к платформе Gett будут подключены иностранные автомобили, которым не более 10 лет, а также отечественные автомобили Lada Vesta и X-Ray.
Минимальная стоимость поездки составит 49 руб, сюда включена подача автомобиля и проезд в течение 5 минут и 2 километров. Далее за каждый километр придется платить 8 руб, плюс оплачивать каждую минуту проведенного в такси времени - по 2 рубля за минуту. Рассчитаться за проезд можно как по наличному, так и по безналичному расчету.
В компании также предусмотрены дополнительные услуги: перевозка животных , детское кресло, выезд за пределы республики.
Уже сегодня, по словам господина Садыкова, на линии работают около 100 водителей. Все водители местные: Gett не стал в первый день работы приглашать водителей из других регионов.
Gett – международный мобильный сервис по заказу такси, a также других услуг через приложение на мобильном телефоне. Gett работает более чем в 60 городах мира, включая Лондон, Москву, Санкт-Петербург и Нью-Йорк.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Олег Газманов посадил деревья в память героев войны в Башкирии
06.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии готовятся увеличить производство рыбы в три раза
06.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе вынесли приговор бывшему начальнику отдела полиции
06.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Новая квартира стала доступнее
06.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии в этом году построят 9 новых мостов и отремонтируют 42
06.09.2016 // ПЕРСОНА
Глава Башкирии поставит ульи возле своей администрации
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте