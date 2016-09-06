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6 сентября, вторник
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ПУЛЬС
На ремонт зеленых насаждений в Уфе потратят 44,5 миллиона// 06.09.2016
Работы должны завершиться к декабрю этого года.
Фото: Кристина Дейнеко
Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы на торгах 26 сентября отберет компанию, которая займется ремонтом объектов зеленого хозяйства Уфы. Сообщение об этом опубликовано на официальном портале госзакупок.
Подрядчику предстоит к началу декабря этого года убрать аварийные деревья на территории города, убрать сухие ветви со здоровых деревьев, отремонтировать газоны и многолетние цветники, посадить новые деревья и кустарники. Также договор включает в себя ремонт парапетов у Дома правительства, замену бортовых камней и брусчатки в парке Ленина, ремонт и покраску вазонов на проспекте Октября, замену тротуаров и дорожек на Монументе Дружбы и т.д.
Сумма контракта 44,5 млн руб. Источник финансирования – бюджет города.
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