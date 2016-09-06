На ремонт зеленых насаждений в Уфе потратят 44,5 миллиона

Ольга КОРЗИК

Работы должны завершиться к декабрю этого года.

Фото: Кристина Дейнеко

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы на торгах 26 сентября отберет компанию, которая займется ремонтом объектов зеленого хозяйства Уфы. Сообщение об этом опубликовано на официальном портале госзакупок.

Подрядчику предстоит к началу декабря этого года убрать аварийные деревья на территории города, убрать сухие ветви со здоровых деревьев, отремонтировать газоны и многолетние цветники, посадить новые деревья и кустарники. Также договор включает в себя ремонт парапетов у Дома правительства, замену бортовых камней и брусчатки в парке Ленина, ремонт и покраску вазонов на проспекте Октября, замену тротуаров и дорожек на Монументе Дружбы и т.д.

Сумма контракта 44,5 млн руб. Источник финансирования – бюджет города.