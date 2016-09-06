Башкирское мороженое будут поставлять в Китай

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Об этом заявила сегодня председатель госкомитета по торговле Гузель Асылова.

Фото: Азат Гиззатуллин

Сегодня на заседании профильного комитета Госсобрания председатель госкомитета по торговле Гузель Асылова заявила, что скоро башкирское мороженое начнут продавать в Китае.

По словам Асыловой, три предприятия, производящие мороженое в Башкирии, уже заключили соответствующие контракты.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин привез на саммит G20 в Пекин лидеру Китая Си Цзиньпину целого коробку российского мороженого. Перед этим китайские предприниматели во время беседы во Владивостоке рассказали Путину, что в Китае очень любят российское мороженое.

В свою очередь Си Цзиньпин объяснил, почему ему нравится именно российское мороженое.

- При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили мороженое российское, - сказал председатель КНР. - Потом мы дома едим это мороженое. У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное. Мне очень нравится.