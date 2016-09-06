|
6 сентября, вторник
|
ПУЛЬС
Башкирское мороженое будут поставлять в Китай// 06.09.2016
Об этом заявила сегодня председатель госкомитета по торговле Гузель Асылова.
Фото: Азат Гиззатуллин
Сегодня на заседании профильного комитета Госсобрания председатель госкомитета по торговле Гузель Асылова заявила, что скоро башкирское мороженое начнут продавать в Китае.
По словам Асыловой, три предприятия, производящие мороженое в Башкирии, уже заключили соответствующие контракты.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин привез на саммит G20 в Пекин лидеру Китая Си Цзиньпину целого коробку российского мороженого. Перед этим китайские предприниматели во время беседы во Владивостоке рассказали Путину, что в Китае очень любят российское мороженое.
В свою очередь Си Цзиньпин объяснил, почему ему нравится именно российское мороженое.
- При каждой моей поездке в Россию я всегда прошу, чтобы мне купили мороженое российское, - сказал председатель КНР. - Потом мы дома едим это мороженое. У вас лучше сливки, поэтому оно у вас особенно вкусное. Мне очень нравится.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
06.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии готовятся увеличить производство рыбы в три раза
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
06.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Олег Газманов посадил деревья в память героев войны в Башкирии
06.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии готовятся увеличить производство рыбы в три раза
06.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе вынесли приговор бывшему начальнику отдела полиции
06.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Новая квартира стала доступнее
06.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии в этом году построят 9 новых мостов и отремонтируют 42
06.09.2016 // ПЕРСОНА
Глава Башкирии поставит ульи возле своей администрации
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте