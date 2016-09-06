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ПУЛЬС
Рустэм Хамитов рассказал о том, сколько еще времени республика будет зависеть от нефти// 06.09.2016
Еще лет 10-15, по мнению главы региона, Башкирия будет зависеть от черного топлива.
Еще 15–20 лет республика будет ориентироваться на нефтяное производство как на главное, сказал глава республики Рустэм Хамитов в интервью агентству ТАСС.
— "Башнефть" формирует 25–30% бюджета нашей республики. С одной стороны, это хорошо: компания — мощный локомотив экономики Башкортостана. Но с другой — такая зависимость, конечно, опасна. Построить новые высокотехнологичные производства, сопоставимые с "Башнефтью" по объемам товарной продукции и налогов, будет стоить более триллиона рублей. Надо быть реалистами: инвестиций такого уровня нет, - сказал Рустэм Хамитов.
По его словам, все основные нефтедобывающие территории в стране также "обречены" на то, чтобы оставаться нефтяными регионами.
- И в мире так. Если штат Техас был нефтедобывающим штатом, то он таким и остается. Но многие по-хорошему завидуют тем, у кого есть нефть. Ведь это далеко не самый худший вариант для развития и наполнения бюджета, - заключил глава республики.
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