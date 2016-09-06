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ПУЛЬС
Башкирия оказалась на втором месте по числу жалоб на долги по зарплате// 06.09.2016
В августе Башкирия по обращениям на горячую линию Общественной палаты уступила только Красноярскому краю.
Фото: commons.wikimedia.org
В августе этого года в полтора раза увеличились обращения на горячую линию Общественной палаты (ОП) РФ по фактам невыплаты или задержки зарплаты, следует из сообщения пресс-службы организации.
Всего в последний месяц лета поступило 540 обращений из 70 регионов страны. В общей сложности им не заплатили около 52 млн руб.
По данным ОП РФ, Башкирия находится на втором месте по количеству обращений: 6% из 540 позвонивших – жители республики, на первом месте – Красноярский край (11%), третье место разделили Иркутская, Ростовская области и Москва (по пять процентов жалоб соответственно).
75 % обратившихся пожаловались на задержку зарплаты на срок до 6 месяцев, 15 процентов — на задержку от 6 месяцев до года, 10 процентов — свыше одного года.
Каждому четвертому - не выплатили менее 50 тысяч рублей. Каждому третьему — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей и еще почти стольким же (36 процентов) — от ста тысяч до полумиллиона рублей. Незначительная доля жалоб приходится на крупные суммы свыше 500 тысяч рублей — пять процентов.
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