Башкирия оказалась на втором месте по числу жалоб на долги по зарплате

Ольга КОРЗИК

В августе Башкирия по обращениям на горячую линию Общественной палаты уступила только Красноярскому краю.

Фото: commons.wikimedia.org

В августе этого года в полтора раза увеличились обращения на горячую линию Общественной палаты (ОП) РФ по фактам невыплаты или задержки зарплаты, следует из сообщения пресс-службы организации.

Всего в последний месяц лета поступило 540 обращений из 70 регионов страны. В общей сложности им не заплатили около 52 млн руб.

По данным ОП РФ, Башкирия находится на втором месте по количеству обращений: 6% из 540 позвонивших – жители республики, на первом месте – Красноярский край (11%), третье место разделили Иркутская, Ростовская области и Москва (по пять процентов жалоб соответственно).

75 % обратившихся пожаловались на задержку зарплаты на срок до 6 месяцев, 15 процентов — на задержку от 6 месяцев до года, 10 процентов — свыше одного года.

Каждому четвертому - не выплатили менее 50 тысяч рублей. Каждому третьему — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей и еще почти стольким же (36 процентов) — от ста тысяч до полумиллиона рублей. Незначительная доля жалоб приходится на крупные суммы свыше 500 тысяч рублей — пять процентов.



- Информация, поступающая на горячую линию, обрабатывается, обобщается и направляется в Генеральную прокуратуру России и Роструд. И судя по отзывам обратившихся, после мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками погашается полностью или частично, — сказал инициатор открытия горячей линии, председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак.