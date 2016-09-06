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ПУЛЬС
До конца года в Башкирию могут приехать 18 тысяч туристов из Китая - Хамитов// 06.09.2016
Глава республики Рустэм Хамитов сообщил об этом в интервью ТАСС.
Фото: пресс-служба главы РБ
В этом году Башкирию должно посетить около 18 тысяч туристов из Китая, сообщил глава республики Рустэм Хамитов в интервью агентству ТАСС. С 27 июля по 17 августа из КНР приехало уже около 2,8 тыс человек. Вообще, по словам главы региона, в республике есть все необходимое для приема гостей из КНР при турпотоке как минимум 800 человек в неделю.
— С точки зрения "Красного маршрута" у нас есть много интересных мест, которые можно было бы показать. Ленин бывал в Уфе, и Крупская здесь жила в ссылке. Во время Великой Отечественной войны в республике работал Коминтерн и многие коммунистические лидеры стран мира трудились в Уфе. Думаю, что китайский турист к нам поедет, - сказал Рустэм Хамитов.
По его словам, ряд авиарейсов из Китая приземляются в Уфе, туристы проходят таможню, потом часть из них разъезжается по стране, а другие – записываются на туры по Уфе.
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