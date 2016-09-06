В Башкирии в этом году построят 9 новых мостов и отремонтируют 42

Ольга КОРЗИК

Среди крупных объектов – мост через реку Белая и на обходе села Караидель.

В этом году в Башкирии планируется построить 9 мостов, а отремонтировать 42. Эти данные приводит госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству республики. Самые крупные объекты – мост через реку Белая в створе улицы Галле в Уфе и мост через реку Уфа на обходе села Караидель.

Ремонтируют мосты в следующих районах: в Абзелиловском, Аскинском, Аургазинском, Баймакском, Бакалинском, Балтачевском, Белокатайском, Белорецком, Бурзянском, Гафурийском. Иглинском, Илишевском, Ишимбайском, Краснокамском, Кигинском, .Кушнаренковском, Мишкинском, Стерлитамакском, Татышлинском, Туймазинском, Учалинском, Уфимском, Шаранском, Чекмагушевском,Чишминском. Янаульском.

Всего, по данным госкомтранса, в Башкирии 1049 мостовых переходов. Ведомство разработало перечень из 127 мостовых переходов на дорогах регионального и межмуниципального значения, в отношении которых требуется реконструкция или новое строительство за счет дорожного фонда Республики Башкортостан на 2017-2022 гг.