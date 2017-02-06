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ПУЛЬС

Более 3500 жителей Башкирии должны отдохнуть по социальным путевкам

Ольга КОРЗИК // 06.02.2017
Цена всех путевок - 85,95 млн руб.

 Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Башкирии на официальном сайте госзакупок разместило три тендера, по итогам которых отберет поставщиков льготных санаторно-курортных путевок. Как следует из конкурсной документации, отдохнуть по этим путевкам в 2017 году должны как взрослые, так и дети. Их общая цена - 85,95 млн руб.

Самый дорогой тендер – 47,08 млн руб - организация санаторно-курортных услуг для 1,93 тыс человек на территории Башкирии. В том числе 1,15 тыс путевок на лечение заболеваний системы кровообращения (28,06 млн руб), 436 путевок – костно-мышечной системы (10,6 млн руб), 160 – органов дыхания (3,89 млн руб), 100 – нервной системы (2,43 млн руб), 60 – органов пищеварения (1,45 млн руб), 26 – мочеполовой системы (632 тыс руб.)

Еще 20,97 млн руб будет выделено на организацию отдыха и лечения на территории Краснодарского края и Ставропольского края, а также  Самарской и  Волгоградской областей. По этой программе должно быть предоставлено 946 путевок. В том числе 275 путевок - на лечение заболеваний системы кровообращения (5,81 млн руб), 200 – на костно-мышечной системы (4,23 млн руб), 170 – эндокринной системы (3,59 млн руб), 85 –органов дыхания (1,79 млн руб), 70 – нервной системы (1,48 млн руб), 60 - системы пищеварения (1,27 млн руб), 53 (в том числе 35 для самих льготников и 23 для сопровождающих) – спинного и головного мозга (2,19 млн руб), 12 – мочеполовой системы (253 тыс руб.), по 8 - болезней глаза (169 тыс руб) и болезней кожи (169 тыс руб).

Лечение должно происходить в течение 18 дней.

Еще 17,9 млн руб выделят на путевки для 672 детей. Больше всего путевок – 250 шт -  будет выделено на лечение заболеваний нервной системы (7,9 млн руб), 150 – нервной системы (3,7 млн руб), 92 – эндокринной системы (2,77 млн руб), 56 – костно-мышечной системы (1,58 млн руб), 46 – психоневрологических заболеваний (1,3 млн руб), 32 – кровообращения (907 тыс руб), 26 – органов пищеварения (641 тыс руб) и 20 – органов дыхания (493 тыс руб).

Источник финансирования – федеральный бюджет. Торги состоятся 22 февраля.

 

 

 

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