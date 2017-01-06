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ПУЛЬС

Набиуллина стала лучшей главой Центробанка в Европе по мнению британского журнала

Злата ЗУКОВИЧ // 06.01.2017
Сейчас она работает над концепцией новой пенсионной системы.

Фото: http://government.ru/

Как сообщает «РБК», британский журнал The Banker опубликовал рейтинг председателей Центробанков 2016 года. Лучшим председателем Центробанка года в Европе признана глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина.

К достижениям Набиуллиной журнал отнес низкий уровень инфляции в стране, который замедлился с 12,9 процентов на начало 2016 года до 6 процентов к концу 2016 года. Также на рейтинг повлияли жесткие меры председателя по оздоровлению банковского сектора, в результате которых «у трети кредитных организаций России» отозвали лицензии.

Год назад The Banker признал лучшим руководителем Центробанка в Европе Марк Карни – главу банка Англии.

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