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ПУЛЬС
В Башкирии учителя получают около 25 тысяч, а врачи – более 42 тысяч - данные Башкортостанстатата// 05.12.2016
Башкортостанстат опубликовал данные статистики по зарплатам бюджетников.
Фото: bryansknovosti.ru
По данным статистики за девять месяцев этого года средняя зарплата работников образования в регионе составила 24,9 тысяч рублей. Это - более чем на восемь процентов ниже среднего заработка по республике.
По данным Башкортостанстата, воспитатель в республике зарабатывает в среднем около 21,8 тысяч рублей.
– учитель в школе – около 25,7 тысяч рублей,
– работник дополнительного образования – чуть более 22 тысяч рублей,
– преподаватель ПТУ или колледжа – 25,3 тысячи рублей,
– преподаватель вуза – 43,4 тысячи рублей.
В отличие от учителей, у врачей зарплата, если верить статистике, намного выше средней. По итогам девяти месяцев, в среднем по региону она составила 42,3 тысячи рублей. Это на 36 процентов больше средней зарплаты по региону. У младшего медицинского персонала зарплата намного ниже – всего 14,6 тысяч рублей.
Самые маленькие зарплаты традиционно также у социальных работников и сотрудников учреждений культуры. У них ежемесячная оплата труда в среднем составляет 16,3 и 17,3 тысяч рублей соответственно.
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