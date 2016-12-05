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ПУЛЬС

В Башкирии учителя получают около 25 тысяч, а врачи – более 42 тысяч - данные Башкортостанстатата

Наталья КУЗНЕЦОВА // 05.12.2016
Башкортостанстат опубликовал данные статистики по зарплатам бюджетников.

Фото: bryansknovosti.ru

По данным статистики за девять месяцев этого года  средняя зарплата работников образования в регионе составила 24,9 тысяч рублей. Это - более чем на восемь процентов ниже среднего заработка по республике.

По данным Башкортостанстата, воспитатель в республике зарабатывает в среднем  около 21,8 тысяч рублей.

– учитель в школе – около 25,7 тысяч рублей,

– работник дополнительного образования – чуть более 22 тысяч рублей,

– преподаватель ПТУ или колледжа – 25,3 тысячи рублей,

– преподаватель вуза – 43,4 тысячи рублей.

В отличие от учителей, у врачей зарплата, если верить статистике, намного выше средней. По итогам девяти месяцев, в среднем по региону она составила 42,3 тысячи рублей. Это на 36 процентов больше средней зарплаты по региону. У младшего медицинского персонала зарплата намного ниже – всего 14,6 тысяч рублей.

Самые маленькие зарплаты традиционно также у социальных работников  и сотрудников учреждений культуры. У них ежемесячная оплата труда в среднем составляет 16,3 и 17,3 тысяч рублей соответственно.

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