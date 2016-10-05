На рынке труда Уфы отмечается рост спроса на персонал

Ольга КОРЗИК

Эксперты отмечают, что активность работодателей выросла в 1,7 раза.

С начала года прирост числа вакансий на рынке труда Уфы составил 70%, отмечает сервис по поиску работы и сотрудников Superjob.ru. Эксперты отмечают, что осенью продолжится рост спроса на персонал, а по итогам текущего года «двукратное увеличение числа вакансий к уровню января».

Самыми динамичными сферами деятельности в отношении прироста вакансий стало строительство (рост в 2,5 раза), управление персоналом (рост в 2 раза).

В тоже время количество соискателей остается на прежнем уровне, а в отдельных отраслях даже снижается.

Прирост числа резюме отмечается в сфере образования (+35%), медицины (+21%) и в административном секторе (+13%).