|
5 октября, среда
|
ПУЛЬС
В Башкирии в ноябре откроется вторая очередь Бурибаевской солнечной электростанции// 05.10.2016
Об этом сообщили в министерстве промышленности и инновационной политики республики.
В Башкирии в конце ноября этого года планируется ввести в эксплуатацию вторую очередь Бурибаевской солнечной электростанции (СЭС), сообщает пресс-служба министерства промышленности и инновационной политики республики.
По данным министерства, 3 октября Новочебоксарский завод по производству солнечных модулей компании «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО «РОСНАНО») завершил отгрузку фотоэлектрических модулей для этого энергообъекта. Всего с июня по сентябрь этого года на строящийся объект было доставлено более 80 тысяч солнечных модулей.
Напомним, что строительство первой очереди Бурибаевской СЭС мощностью 10 МВт было завершено в октябре 2015 года. По данным министерства, уже в марте этого года станция вышла на оптовый рынок электроэнергии и планируемые мощности. За полгода станция выработала 7,6 ГВт/ч электроэнергии.
- На сегодняшний день в регионе действуют первые очереди Бурибаевской СЭС (10 МВт) и Бугульчанской СЭС (5 МВт), ведется строительство еще трех объектов: второй очереди Бурибаевской СЭС мощностью 10 МВт, второй и третьей очередей Бугульчанской СЭС (общая мощность всей СЭС 15 МВт). Всего в Башкортостане группа «Хевел» планирует построить восемь объектов солнечной генерации, суммарной мощностью 64 МВт, объем инвестиций оценивается более чем в 6 млрд рублей, сообщили в министерстве.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
02.11.2015 // МОЛНИЯ
В Башкирии первая солнечная электростанция начала вырабатывать энергию
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
05.10.2016 // СЕГО ДНЯ
12 школ Башкирии вошли в число лучших в стране
05.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Учитель Альмира Латыпова: «Я не могу представить, как не буду учить детей»
05.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Фотофакт: В Перми создали портрет Шевчука из осенних листьев
05.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В минэкономразвития Башкирии объяснили, почему сократят койки в больницах
05.10.2016 // СПОРТ
«Башнефть» продолжит финансирование шашечного клуба
05.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии осенью этого года в армию будет призвано более 6 тысяч человек
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
В споре о мечети явным образом столкнулись старая и новая Башкирия, считает уфимский публицист.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте