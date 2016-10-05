В Башкирии в ноябре откроется вторая очередь Бурибаевской солнечной электростанции

Ольга КОРЗИК

Об этом сообщили в министерстве промышленности и инновационной политики республики.

В Башкирии в конце ноября этого года планируется ввести в эксплуатацию вторую очередь Бурибаевской солнечной электростанции (СЭС), сообщает пресс-служба министерства промышленности и инновационной политики республики.

По данным министерства, 3 октября Новочебоксарский завод по производству солнечных модулей компании «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО «РОСНАНО») завершил отгрузку фотоэлектрических модулей для этого энергообъекта. Всего с июня по сентябрь этого года на строящийся объект было доставлено более 80 тысяч солнечных модулей.

Напомним, что строительство первой очереди Бурибаевской СЭС мощностью 10 МВт было завершено в октябре 2015 года. По данным министерства, уже в марте этого года станция вышла на оптовый рынок электроэнергии и планируемые мощности. За полгода станция выработала 7,6 ГВт/ч электроэнергии.

- На сегодняшний день в регионе действуют первые очереди Бурибаевской СЭС (10 МВт) и Бугульчанской СЭС (5 МВт), ведется строительство еще трех объектов: второй очереди Бурибаевской СЭС мощностью 10 МВт, второй и третьей очередей Бугульчанской СЭС (общая мощность всей СЭС 15 МВт). Всего в Башкортостане группа «Хевел» планирует построить восемь объектов солнечной генерации, суммарной мощностью 64 МВт, объем инвестиций оценивается более чем в 6 млрд рублей, сообщили в министерстве.