В 2017 году государственные СМИ Башкирии получат 525 миллионов

Наталья КУЗНЕЦОВА

По этому показателю республика – на втором месте в ПФО.

В следующем году объем финансирования государственных СМИ в регионе составит 525 миллионов рублей. Такие данные озвучила сегодня в Госсобрании-Курултае замминистра финансов Башкирии Наталья Кулагина.

— По утвержденным расходам по данной статье на душу населения республика находится на втором месте в Приволжском федеральном округе, - уточнила она.