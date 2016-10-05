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5 октября, среда
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ПУЛЬС
В 2017 году государственные СМИ Башкирии получат 525 миллионов// 05.10.2016
По этому показателю республика – на втором месте в ПФО.
В следующем году объем финансирования государственных СМИ в регионе составит 525 миллионов рублей. Такие данные озвучила сегодня в Госсобрании-Курултае замминистра финансов Башкирии Наталья Кулагина.
— По утвержденным расходам по данной статье на душу населения республика находится на втором месте в Приволжском федеральном округе, - уточнила она.
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