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ПУЛЬС

В Уфе снизились цены на жилье на вторичном рынке

Ольга КОРЗИК // 05.10.2016
За 9 месяцев квартиры стали дешевле на почти на 1,3%.

Фото: Кристина Дейнеко

В Уфе в сентябре этого года средняя стоимость   1 кв  м жилья на вторичном рынке составила 61,68 тыс  руб. По сравнению с началом года этот показатель снизился на 1,29% - в январе он составлял 62,49 тыс руб, отмечают эксперты аналитического центра SRG. По сравнению с сентябрем прошлого года стоимость 1 кв м жилья снизилась на 2,97% (в сентябре прошлого года – 63,57 тыс руб).

Лидирующую позицию по темпу снижения стоимости жилья заняла Москва, где стоимость квадратного метра снизилась  с начала года на 8,3% и в сентябре составила 171,6 тыс руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 3,4%.

Также значительное падение цен на квадратные метры отмечено в Новосибирске и Воронеже, где снижение составило 7,3% (55,9 тыс руб)  и 7,1%  (44,7 тыс руб) соответственно.

 - По нашим прогнозам, в четвертом квартале 2016 года в городах-миллионерах ожидается незначительный рост средней стоимости квадратного метра жилья за счет вымывания дешевых объектов и недвижимости с завышенным, в надежде на сезонную активность, ценником. Это, в свою очередь, отчасти компенсирует общую величину снижения стоимости по итогам 2016 года. Однако фундаментальных факторов для роста платежеспособного спроса не ожидается, учитывая ухудшение прогноза минэкономразвития по снижению реальных доходов населения до 4,7-4,9% по итогам 2016 года, -  отметил партнер группы компаний SRG Борис Терехов. 

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