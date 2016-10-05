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ПУЛЬС
В новом году курильщиков снова ударят по карману// 05.10.2016
Минфин выступил с предложением проиндексировать увеличение акцизов на табак.
Представитель минфина озвучил на семинаре Госдумы планы по увеличению акцизов на табачную продукцию на 10%, сообщают сегодня "Известия".
Сейчас производители платят по 1680 рублей за каждую тысячу сигарет. До заявления министра финансов Силуанова производители сигарет рассчитывали, что с нового года акциз поднимется до 1930 рублей, но если планы минфина будут реализованы, сбор составит 2123 рубля, плюс 13% подоходного налога. И как итог с каждой пачки сигарет производители будут платить более 60 рублей, что превышает половину стоимости сигарет среднего ценового сегмента. Естественно, свои убытки производители возложат на плечи потребителей.
- Средняя цена пачки только за счёт акциза увеличится примерно на 13% — до 102 рублей. Причём на налоги придётся больше половины стоимости пачки — около 60 рублей составят акциз и НДС, — рассказал «Известиям» директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый. По его словам, новая средняя цена пачки сигарет в низком ценовом сегменте составит 96 рублей, в среднем — 107 рублей, в премиальном — 122 рубля.
При этом стоит учитывать, что на стоимость продукта оказывает влияние не только увеличение сборов, но и другие факторы, например, увеличение стоимости транспортных расходов. Это может привести к дополнительному повышению цен.
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