В новом году курильщиков снова ударят по карману

Константин КЛИМОВ

Минфин выступил с предложением проиндексировать увеличение акцизов на табак.

Представитель минфина озвучил на семинаре Госдумы планы по увеличению акцизов на табачную продукцию на 10%, сообщают сегодня "Известия".

Сейчас производители платят по 1680 рублей за каждую тысячу сигарет. До заявления министра финансов Силуанова производители сигарет рассчитывали, что с нового года акциз поднимется до 1930 рублей, но если планы минфина будут реализованы, сбор составит 2123 рубля, плюс 13% подоходного налога. И как итог с каждой пачки сигарет производители будут платить более 60 рублей, что превышает половину стоимости сигарет среднего ценового сегмента. Естественно, свои убытки производители возложат на плечи потребителей.

- Средняя цена пачки только за счёт акциза увеличится примерно на 13% — до 102 рублей. Причём на налоги придётся больше половины стоимости пачки — около 60 рублей составят акциз и НДС, — рассказал «Известиям» директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый. По его словам, новая средняя цена пачки сигарет в низком ценовом сегменте составит 96 рублей, в среднем — 107 рублей, в премиальном — 122 рубля.

При этом стоит учитывать, что на стоимость продукта оказывает влияние не только увеличение сборов, но и другие факторы, например, увеличение стоимости транспортных расходов. Это может привести к дополнительному повышению цен.