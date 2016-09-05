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ПУЛЬС
В Башкирии снова пройдет форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС// 05.09.2016
Об этом заявил глава региона Рустэм Хамитов.
Фото: пресс-служба главы РБ
В декабре в Башкирии запланирован форум малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИСК, сообщил глава региона Рустэм Хамитов в интервью «ТАСС». По его словам в настоящее время идет «подготовительная работа».
- Мы нащупываем формулу работы «регион с регионом». В прошлом году бизнес откликнулся на наше приглашение, приехали делегаты из регионов стран ШОС и БРИКС. В моем понимании, инициатива взаимодействия бизнеса должна идти снизу. Важно понять, чего не хватает в коммуникации, почему нет контакта между предпринимателями. Этот форум как раз и есть попытка наладить взаимодействие, - сказал Рустэм Хамитов.
Он также рассказал, что проведение в Башкирии саммитов ШОС и БРИКС, а затем I форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС позволило республике привлечь новых инвесторов. В настоящее время, по его словам, Башкирия входит в десятку «самых успешных регионов России по инвестициям».
— Да, республика в десятке самых успешных регионов России по инвестициям. Мы просили руководство страны провести эти саммиты в Уфе в том числе и для того, чтобы повысить узнаваемость Башкортостана, чтобы предприниматели мира о нас услышали, чтобы к нам повернулось деловое сообщество. Сейчас мы видим, что результат есть, - уточнил он.
В качестве примера господин Хамитов привел Китай, который «активно ведет проектную деятельность для размещения ряда производств на территории республики».
- У нас будут строиться предприятия в сельском хозяйстве, металлургии, переработке промышленных отходов. Планируется, в частности, построить сталепрокатный завод мощностью 300 тыс тонн в год. Идет оценка возможностей по строительству крупного цементного производства. Также запланировано возведение в Уфе международного делового центра "Уфа - Янцзы", - сказал Рустэм Хамитов.
Кроме Китая, Башкирия также стала тесно взаимодействовать с Бразилией, Индией и т.д.
- Южноафриканская компания Bell Equipment начинает сборку карьерных самосвалов в Нефтекамске. Там же организовано производство бразильских автобусов. Индия находится в тесном контакте с республиканскими предприятиями авиационной промышленности и будет собирать вертолеты совместно с Кумертауским авиационным производственным объединением, отметил он.
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