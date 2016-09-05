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ПУЛЬС
УМПО возьмет кредит на покупку оборудования для создания перспективных двигателей// 05.09.2016
На эти цели предприятие возьмет займ в размере 2,6 млрд рублей.
ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» (УМПО) привлечет от материнской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) заем на сумму в пределах 2,6 млрд руб. по ставке не выше 8% годовых, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на данные компании. Это решение 30 августа приняли акционеры компании на внеочередном собрании.
Деньги привлекаются на покупку оборудования для создания перспективных двигателей авиации ПД-14, ПД-14А, ПД-14М, ПД-10, а также для возмещение ранее понесенных УМПО затрат на покупку части этого оборудования. Рассчитаться с ОДК УМПО необходимо до 30 июня 2026 года. Если уфимское предприятие не исполнит эти обязательства, ему предстоит выплатить неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ, действующей в период просрочки, от суммы просроченной задолженности. В случае нецелевого использования денежных средств УМПО придется выплатить штраф в размере двойной ставки рефинансирования ЦБ.
ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение», согласно данным официального сайта, занимается разработкой, производством и послепродажным обслуживанием газотурбинных двигателей для военной авиации.
Предприятие серийно выпускает турбореактивные двигатели для самолетов семейства Су-35С (АЛ-41Ф-1С), Су-27 (АЛ-31Ф), семейства Су-30 (АЛ-31Ф и АЛ-31ФП), отдельные узлы для вертолетов «Ка» и «Ми».
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