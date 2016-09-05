В Башкирии создадут реестр ночных парковок для автобусов и трамваев

Наталья КУЗНЕЦОВА

Решение о включении в него будет принимать специальная комиссия.

Фото: Кристина Дейнеко

Стоянка автобусов, трамваев и троллейбусов в ночное время суток теперь будет разрешена только в местах, которые включены в так называемый реестр парковок. Приказ госкомтранса, утверждающий новое правило, опубликован на портале правовой информации.

Как следует из документа, владелец парковки должен отправить необходимые документы в госкомитет. Решение о включении его в реестр будет принимать комиссия по результатам проведенной проверки.

Требования к парковкам в ночное время суток утверждены минтрасом России в апреле этого года и вступили в силу в июле. Теперь все стоянки должны быть освещены и оборудованы дорожными знаками и дорожной разметкой. С 1 января 2018 года на всех парковках должны быть шлагбаумы, ворота, камеры видеонаблюдения и посты охраны.