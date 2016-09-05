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5 сентября, понедельник
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ПУЛЬС
В Башкирии 309 многоквартирных домов признаны аварийными// 05.09.2016
Всего из аварийного жилья планируется переселить более 28 тысяч жителей региона.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Сегодня в правительстве Башкирии рассмотрели ход программы расселения граждан из аварийного жилья. В регионе принята пятилетняя адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Общий объем финансирования программы – 14,3 млрд рублей. В течение пяти лет планируется переселить 28,3 тысячи человек.
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