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ПУЛЬС

В Башкирии 309 многоквартирных домов признаны аварийными

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 05.09.2016
Всего из аварийного жилья планируется переселить более 28 тысяч жителей региона.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня в правительстве Башкирии рассмотрели ход программы расселения граждан из аварийного жилья. В регионе принята пятилетняя адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Общий объем финансирования программы – 14,3 млрд рублей. В течение пяти лет планируется переселить 28,3 тысячи человек.

- Начиная с 2012 года по сегодняшний день, признано аварийными 309 многоквартирных домов площадью 114 тысяч квадратных метров, - отметил председатель Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Халит Махмудов. - С учетом этого в республике была дополнительно разработана новая программа, рассчитанная до 2018 года. В ее рамках планируется переселить более 4 тысяч граждан из жилых помещений. Расселение граждан идет согласно утвержденному графику

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