В Башкирии 309 многоквартирных домов признаны аварийными

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Всего из аварийного жилья планируется переселить более 28 тысяч жителей региона.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня в правительстве Башкирии рассмотрели ход программы расселения граждан из аварийного жилья. В регионе принята пятилетняя адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Общий объем финансирования программы – 14,3 млрд рублей. В течение пяти лет планируется переселить 28,3 тысячи человек.