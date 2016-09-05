Стало известно, когда полетит первый чартер из Уфы в Турцию

01.09.2016

Башкирия в 2017 году может потерять 1 млрд рублей Это произойдет, в случае распределения акцизов на нефтепродукты в пользу федерального бюджета.

31.08.2016

Путин одобрил идею введения приоритета зарплат перед другими выплатами Президент России Владимир Путин счел обоснованной идею узаконить приоритет выплаты зарплаты перед другими обязательными платежами, в том числе налогами.