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5 сентября, понедельник
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ПУЛЬС
Стало известно, когда полетит первый чартер из Уфы в Турцию// 05.09.2016
Рейс по маршруту Уфа-Анталья запланирован на 22 сентября.
Фото: pixabay.com
Отправление первого чартерного рейса из Уфы в Анталью (Турция) запланировано на 22 сентября, сообщила пресс-служба международного аэропорта Уфа. Рейс будет выполнять авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind Airlines). Отмечается, что перелет выполняется в рамках программы туроператора «Пегас Туристик» на воздушном судне Airbus A321 вместимостью 220 кресел. Время в пути составит 3 часа 50 минут.
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