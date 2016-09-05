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ПУЛЬС
Башкирия продаст Янаульскую городскую типографию// 05.09.2016
Торги назначены на 13 октября.
Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии выставило на торги 100% ООО «Янаульская городская типография», следует из сообщения на официальном сайте ведомства.
Предприятие занимается печатанием газет, полиграфической деятельностью. В собственности у компании имеются объекты недвижимости общей площадью 494,4 кв м, в том числе типография с пристроем, склад, гараж и т.д., расположенные в городе Янаул по улице Азина, 31.
Площадь земельного участка под объектами недвижимости составляет 1,5 тыс кв м. Начальная цена объекта – 2,5 млн руб. Торги состоятся 13 октября.
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