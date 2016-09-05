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ПУЛЬС

Правительство России готовит предложения по приватизации «Башнефти» и «Роснефти»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 05.09.2016
Интерес к нефтяным компаниям проявили азиатские инвесторы.

Фото: government.ru

Правительство страны готовит разные предложения по приватизации «Башнефти» и «Роснефти». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Однако окончательное решение примет президент России.

- Нам предлагают суммы, которые в начале года нам казались невозможными при реализации этих активов. Мы идем верным курсом. Я надеюсь, что мы примем правильное решение по приватизации — это в нынешних условиях лучше решение, чем занимать на рынке, - отметил Игорь Шувалов. - Одно из предложений инвестконсультанта — приватизация «Башнефти» и «Роснефти» как единый проект, внутри которого сделки по этим компаниям немного разделены по времени, есть также предложения по приватизации сначала пакета «Роснефти» (19,5%), потом «Башнефти», и наоборот.

Шувалов также сказал, что к российским нефтяным компаниям свой интерес проявляют и азиатские инвесторы. 

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