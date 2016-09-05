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ПУЛЬС
Правительство России готовит предложения по приватизации «Башнефти» и «Роснефти»// 05.09.2016
Интерес к нефтяным компаниям проявили азиатские инвесторы.
Фото: government.ru
Правительство страны готовит разные предложения по приватизации «Башнефти» и «Роснефти». Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил первый
Шувалов также сказал, что к российским нефтяным компаниям свой интерес проявляют и азиатские инвесторы.
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