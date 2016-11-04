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4 ноября, пятница
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ПУЛЬС
Башкирия выделит 25 миллионов на развитие рыбоводства// 04.11.2016
Об этом сообщил глава региона Рустэм Хамитов.
Фото: glavarb.ru
Вчера, 3 ноября, в Уфе прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На нем глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил, что со следующего года вводится государственная поддержка развития товарного рыбоводства.
- На эти цели из республиканского бюджета мы выделяем 25 млн рублей, - сказал Рустэм Хамитов. - Впервые в таком объёме ресурсы поступят в отрасль.
Он пояснил, что многие рыбные хозяйства в Башкирии уже достигли своего «потолка» и не могут дальше развиваться без инвестиций.
- В то же время площадь неиспользуемых прудов у нас достигает 7 тысяч га, - подчеркнул глава региона. - Мы можем увеличить производство товарной рыбы в разы. Мы знаем, что Кармановский рыбхоз сегодня открыл торговую точку в Москве. Москвичи с удовольствием покупают не только башкирский мёд, но и башкирскую рыбу. Она вкусная, и качество хорошее, и цена разумная. Уже «протоптали» дорогу в другие регионы и в самый главный регион – Московский.
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