Башкирия выделит 25 миллионов на развитие рыбоводства

Разиф АБДУЛЛИН

Об этом сообщил глава региона Рустэм Хамитов.

Фото: glavarb.ru

Вчера, 3 ноября, в Уфе прошло торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На нем глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил, что со следующего года вводится государственная поддержка развития товарного рыбоводства.

- На эти цели из республиканского бюджета мы выделяем 25 млн рублей, - сказал Рустэм Хамитов. - Впервые в таком объёме ресурсы поступят в отрасль.

Он пояснил, что многие рыбные хозяйства в Башкирии уже достигли своего «потолка» и не могут дальше развиваться без инвестиций.

- В то же время площадь неиспользуемых прудов у нас достигает 7 тысяч га, - подчеркнул глава региона. - Мы можем увеличить производство товарной рыбы в разы. Мы знаем, что Кармановский рыбхоз сегодня открыл торговую точку в Москве. Москвичи с удовольствием покупают не только башкирский мёд, но и башкирскую рыбу. Она вкусная, и качество хорошее, и цена разумная. Уже «протоптали» дорогу в другие регионы и в самый главный регион – Московский.