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4 ноября, пятница
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ПУЛЬС
Рустэм Хамитов попросил мэра Уфы открыть магазин с местным сыром// 04.11.2016
Фермеры обратились к главе региона с просьбой помочь им.
Фото: glavarb.ru
Вчера, 3 ноября, в Уфе отмечали День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Торжественное собрание по этому случаю прошло в Конгресс-холле. На нем выступил глава Башкирии Рустэм Хамитов.
В ходе выступления он сказал:
- Мы всегда помогаем и будем помогать тем, кто собирается реализовывать свою продукцию.
И тут же показал пример такой помощи. Он обратился к главе администрации Уфы:
- Сейчас в вестибюле вы видели сыр, который производят наши фермеры. Тоже просят помочь с небольшим магазином, торговой площадью в Уфе на хорошем месте. Обращаюсь к мэру Уфы. Ирек Ишмухаметович (ИрекЯлалов, глава администрации Уфы – прим.), пожалуйста, помогите, потому что сыр вкусный, добротный, расходится «на ура». Пусть уфимцы кушают наш сыр. Спасибо.
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