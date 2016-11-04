Рустэм Хамитов попросил мэра Уфы открыть магазин с местным сыром

Разиф АБДУЛЛИН

Фермеры обратились к главе региона с просьбой помочь им.

Фото: glavarb.ru

Вчера, 3 ноября, в Уфе отмечали День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Торжественное собрание по этому случаю прошло в Конгресс-холле. На нем выступил глава Башкирии Рустэм Хамитов.

В ходе выступления он сказал:

- Мы всегда помогаем и будем помогать тем, кто собирается реализовывать свою продукцию.

И тут же показал пример такой помощи. Он обратился к главе администрации Уфы:

- Сейчас в вестибюле вы видели сыр, который производят наши фермеры. Тоже просят помочь с небольшим магазином, торговой площадью в Уфе на хорошем месте. Обращаюсь к мэру Уфы. Ирек Ишмухаметович (ИрекЯлалов, глава администрации Уфы – прим.), пожалуйста, помогите, потому что сыр вкусный, добротный, расходится «на ура». Пусть уфимцы кушают наш сыр. Спасибо.