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ПУЛЬС

Рустэм Хамитов попросил мэра Уфы открыть магазин с местным сыром

Разиф АБДУЛЛИН // 04.11.2016
Фермеры обратились к главе региона с просьбой помочь им.

Фото: glavarb.ru

Вчера, 3 ноября, в Уфе отмечали День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.  Торжественное собрание по этому случаю прошло в Конгресс-холле. На нем выступил глава Башкирии Рустэм Хамитов.

В ходе выступления он сказал:

-  Мы всегда помогаем и будем помогать тем, кто собирается реализовывать свою продукцию.

И тут же показал пример такой помощи. Он обратился к главе администрации Уфы:

-  Сейчас в вестибюле вы видели сыр, который производят наши фермеры. Тоже просят помочь с небольшим магазином, торговой площадью в Уфе на хорошем месте. Обращаюсь к мэру Уфы. Ирек Ишмухаметович (ИрекЯлалов, глава администрации Уфы – прим.), пожалуйста, помогите, потому что сыр вкусный, добротный, расходится «на ура». Пусть уфимцы кушают наш сыр. Спасибо.

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