В Башкирии планируют сократить 10 тысяч больничных коек

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Также уменьшится количество стационарных учреждений для инвалидов и престарелых.

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Сегодня на заседании президиума Госсобрания министр экономического развития республики Сергей Новиков представил проект прогноза социально-экономического развития республики на ближайшие три года. Было названо много цифр, но министр умолчал о самых интересных. О них журналисты узнали из вопроса депутата Румиля Азнабаева, который спросил, почему в Башкирии до 2019 года планируется сократить на 10 тысяч количество койко-мест в больницах, а также уменьшится число стационарных учреждений для инвалидов и престарелых, и число учреждений культуры.

По итогам полугодия текущего года в республике насчитывается 29 270 круглосуточных коек в учреждениях, подчиненных минздраву РБ. То есть получается, что планируют сократить одну треть?

Министр экономического развития не смог ответить на депутатский вопрос, сославшись на то, что он пока не готов прокомментировать и всю информацию по этому поводу представители министерства доложат на заседаниях комитетов. Можно ли по этому факту судить о профессиональной компетенции Сергея Новикова, или это на самом деле такой серьезный вопрос, требующий отдельного уточнения, пока остается только догадываться.