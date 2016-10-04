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4 октября, вторник
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ПУЛЬС
Директора «Роснефти» одобрили участие компании в приватизации «Башнефти»// 04.10.2016
Такое решение совет директоров принял единогласно.
Совет директоров «Роснефти», в том числе представители государства, единогласно поодержали участие в приватизации «Башнефти», сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ходом заседания.
В компании «Роснефть» сообщили лишь об одобрении советом крупной сделки, не раскрывая подробностей.
- Детали сделки будут объявлены в установленном требованиями раскрытия порядке, - сообщила пресс-служба «Роснефти».
Напомним, что правительство России планировало провести сделку по приватизации «Башнефти» в сентябре-октябре этого года. В августе премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение о переносе приватизации госпакета компании на неопределенный срок. Однако на прошлой неделе первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов объявил, что правительство решило возобновить приватизацию «Башнефти» и планирует продать весь госпакет (50,08% уставного капитала) акций нефтяной компании. По его словам, форма продажи будет определена в ближайшие дни. Шувалов также сообщил, что «Роснефть» допущена к участию в этой приватизационной сделке.
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