Директора «Роснефти» одобрили участие компании в приватизации «Башнефти»

Ольга КОРЗИК

Такое решение совет директоров принял единогласно.

Совет директоров «Роснефти», в том числе представители государства, единогласно поодержали участие в приватизации «Башнефти», сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, знакомые с ходом заседания.

В компании «Роснефть» сообщили лишь об одобрении советом крупной сделки, не раскрывая подробностей.

- Детали сделки будут объявлены в установленном требованиями раскрытия порядке, - сообщила пресс-служба «Роснефти».

Напомним, что правительство России планировало провести сделку по приватизации «Башнефти» в сентябре-октябре этого года. В августе премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение о переносе приватизации госпакета компании на неопределенный срок. Однако на прошлой неделе первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов объявил, что правительство решило возобновить приватизацию «Башнефти» и планирует продать весь госпакет (50,08% уставного капитала) акций нефтяной компании. По его словам, форма продажи будет определена в ближайшие дни. Шувалов также сообщил, что «Роснефть» допущена к участию в этой приватизационной сделке.