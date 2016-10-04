В Уфе может быть приостановлено движение электротранспорта

Ольга КОРЗИК

ЭСКБ предупредило МУЭТ об отключении подачи электроэнергии с 9 октября.

Фото: Кристина Дейнеко

Энергетическая сбытовая компания Башкортостана (ЭСКБ, входит в «Русгидро») предупредило Муниципальное управление электротранспорта Уфы (МУЭТ) об отключении от электропитания городских тяговых подстанций, которые обеспечивают работу трамваев и троллейбусов, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Эти меры могут быть приняты с 9 октября. Причина – многомиллионная задолженность МУЭТа перед энергетиками.

Директор МУЭТ Аскар Фазлыев «Медиакорсети» эту информацию подтвердил. По его словам, в настоящее время компания делает все возможное, чтобы этого не произошло.

- Мы ведем переговоры с энергетиками, работаем, - сказал Аскар Фазлыев.

Получить комментарий в ЭСКБ пока не удалось.

ЭСКБ взыскала с МУЭТа в арбитражном суде задолженность с конца 2014 года в размере более 100 млн руб.

Напомним, что в июле ЭСКБ отключило подстанции МУЭТа от электричества без предупреждения. Тогда мэр Уфы Ирек Ялалов раскритиковал энергетиков за это, сообщив, что каждый такой случай будет рассматриваться как ЧП и администрация будет обращаться в надзорный орган.

Вчера, 3 октября, МУЭТ сообщило о том, что в Уфе приостановлено движение трех троллейбусных маршрутов №9, 10 и 15 в связи с выходом из строя тяговой подстанции.