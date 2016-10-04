|
4 октября, вторник
|
ПУЛЬС
В бюджете Башкирии на 3 миллиарда рублей снизится объем дорожного фонда// 04.10.2016
Параметры главного финансового документа рассмотрели на заседании президиума Госсобрания республики.
Фото: Азат Гиззатуллин
Правительство Башкирии внесло в парламент республики бюджет региона на предстоящие годы. О его основных параметрах на заседании президиума Госсобрания рассказала министр финансов Рида Субхангулова.
Параметры доходов и расходов бюджета на 2017-2019 годы определены:
Дефицит бюджета на 2017 год составит 9,5 миллиарда рублей. Будут сокращаться некоторые расходные параметры. Например на 3 миллиарда будет сокращен объем дорожного фонда Башкирии.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
04.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Константин Толкачев: В обсуждении бюджета смогут принять участие жители
04.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе объявили в розыск председателя ЖСК «Дуслык-Строй»
04.10.2016 // ПУЛЬС
В Уфе может быть приостановлено движение электротранспорта
04.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Затонский мост откроют в Уфе 7 октября
04.10.2016 // ПУЛЬС
В бюджете Башкирии на 3 миллиарда рублей снизится объем дорожного фонда
04.10.2016 // МОЛНИЯ
В Башкирии опрокинулся автобус с пассажирами, есть пострадавшие
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте