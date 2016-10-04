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ПУЛЬС

В бюджете Башкирии на 3 миллиарда рублей снизится объем дорожного фонда

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 04.10.2016
Параметры главного финансового документа рассмотрели на заседании президиума Госсобрания республики.

Фото: Азат Гиззатуллин

Правительство Башкирии внесло в парламент республики бюджет региона на предстоящие годы. О его основных параметрах  на заседании президиума Госсобрания рассказала министр финансов Рида Субхангулова. 

Параметры доходов и расходов бюджета на 2017-2019 годы определены:
- по доходам: в 2017 году в сумме 114,4 млрд рублей, в 2018 году – 117,3 млрд рублей, в 2019 году – 120,8 млрд рублей;
- по расходам: в 2017 году в сумме 123,9 млрд рублей, в 2018 году – 126,3 млрд рублей, в 2019 году – 129,3 млрд рублей.
Основные источники пополнения республиканской казны останутся прежними. По традиции это налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц, акцизы, имущественные налоги и доходы от использования государственного имущества.

Дефицит бюджета на 2017 год составит 9,5 миллиарда рублей. Будут сокращаться некоторые расходные параметры. Например на 3 миллиарда будет сокращен объем дорожного фонда Башкирии.
В структуре расходов превалирующей остается социальная составляющая. В 2017 году на образование будет выделено 37 миллиардов рублей, на здравоохранение - 31 миллиард, на культуру и социальную политику - 15 миллиардов.

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