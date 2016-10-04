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ПУЛЬС

Приватизация «Башнефти» может пройти уже в октябре

Ольга КОРЗИК // 04.10.2016
Об этом заявил глава минэкономразвития России Алексей Улюкаев.

Фото: kremlin.ru

Правительство России может продать госпакет «Башнефти» уже в октябре этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу минэкономразвития России Алексея Улюкаева.

- Мы совершенно готовы, мы в графике и мы в состоянии это сделать в октябре, - цитирует слова министра издание.

Господин Улюкаев рассказал, что инвестконсультант рекомендует продавать весь пакет «Башнефти» одним блоком без дробления.

- Инвестконсультант рекомендует продавать весь пакет стратегическому инвестору, не дробя его на более мелкие пакеты. Рекомендация консультанта - это продажа одним блоком, - сказал Алексей Улюкаев.

Напомним, что изначально правительство России планировало продать госпакет (50,08%) в сентябре-октябре этого года. В августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял решение отложить приватизацию компании на неопределенный срок.  На форуме в Сочи в прошлые выходные премьер-министр заявил, что приватизация пройдет в этом году.

 

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