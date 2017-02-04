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ПУЛЬС

Тариф в системе «Платон» вырастет с апреля

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 04.02.2017
С 15 апреля заканчивается льготный период.

Тариф за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам в системе "Платон" с 15 апреля текущего года вернется к изначально запланированному уровню в 3,06 руб. за км, сообщает ТАСС. В настоящее время тариф составляет 1,53 руб. за 1 км.

- Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия льготного режима в системе "Платон" до 15 апреля этого года. Окончание срока действия будет означать возврат к изначально установленной модели, которая предполагает тариф 3 рубля 6 копеек за один километр пробега большегрузного автомобиля по федеральным дорогам. При этом средневзвешенная нагрузка на бизнес, в том числе малый и средний, будет меньше, чем изначально предполагаемая модель, которая предполагала двухэтапное повышение этого тарифа в феврале и июне этого года, -цитирует издание слова министра транспорта России Максима Соколова.

Министр отметил, что за счет однократного повышения тарифа годовая средневзвешенная нагрузка составит 2,61 руб./км.

- Если бы мы использовали ту модель, которая планировалась изначально - поэтапного повышения тарифа, то это было бы, по-моему, 2,87 рубля. Поэтому мы решили таким образом сразу помочь бизнесу, мы пошли на это, и средневзвешенная нагрузка по году будет снижена,  - сказал министр.

Индексация тарифов за проезд большегрузов по федеральным трассам начнется с 1 июля 2018 года.

- В целях уменьшения финансовой нагрузки на автоперевозчиков срок начала ежегодной индексации размера платы в соответствии с фактическим изменением индекса потребительских цен переносится с 1 июля 2017 года на 1 июля 2018 года, - отмечается в документе.

 

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