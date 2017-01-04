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ПУЛЬС
В Башкирии два города стали территориями опережающего развития// 04.01.2017
Постановление подписал премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев.
Фото: maam.ru
Кумертау и Белебей официально стали территориями опережающего развития. Постановления об этом подписал премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев.
На сегодня и Белебей, и Кумертау являются моногородами. Градообразующие предприятия - Белебеевский завод «Автонормаль» и «Кумертауское авиационное производственное предприятие». Как говорится в пояснительной записке к документам, новый статус городов позволит привлечь дополнительные инвестиции, не связанные с их деятельностью, а также создать новые рабочие места.
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