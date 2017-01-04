В Башкирии два города стали территориями опережающего развития

Наталья КУЗНЕЦОВА

Постановление подписал премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев.

Фото: maam.ru

Кумертау и Белебей официально стали территориями опережающего развития. Постановления об этом подписал премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев.

На сегодня и Белебей, и Кумертау являются моногородами. Градообразующие предприятия - Белебеевский завод «Автонормаль» и «Кумертауское авиационное производственное предприятие». Как говорится в пояснительной записке к документам, новый статус городов позволит привлечь дополнительные инвестиции, не связанные с их деятельностью, а также создать новые рабочие места.